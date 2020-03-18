為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

宜縣爭取6億經費 改善140公頃淹水區域

宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。（宜蘭縣政府提供）

2020-03-18 09:54:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院為解決地方易淹水地區水患問題，由經濟部辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境」，以降低易淹水地區之水患威脅；宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。

為了改善宜蘭縣低窪地區排水不易情形，縣府此次成功爭取3處水利工程，分別為「砂仔港二號抽水站新建工程」、「建業排水（0K+020~0K+532）排水改善工程」及「五結排水第一期治理工程」。

縣府水資處指出，砂仔港2號抽水站是依據2009年「易淹水地區水患治理計畫宜蘭縣管得子口溪支流排水規劃」規劃成果，歷經多次颱風，導致地方淹水災害，宜蘭縣政府為了改善當地水患情形，向中央爭取補助「砂仔港二號抽水站新建工程」，主要為新建10cms抽水站1座，總經費約為2億7040萬元，預計於2022年底完工，改善淹水區域約30公頃。

水資處說，建業排水為美福排水支流，流經宜蘭市南側，為縣政中心、科學園區及運動公園周邊地區主要排水路，但由於地勢低窪且為蘭陽溪堤後排水區，以及美福排水洪水頂托，建業排水沿線向為本縣易淹水地區，為了改善淹水情形，向中央爭取「建業排水（0K+020~0K+532）排水改善工程」，主要辦理建業排水鐵路橋以下河段整治工程，總經費約為1億7900萬元，預計於2021年底完工，改善淹水區域約10公頃。

水資處指出，五結排水主要承接上游冬山鄉及羅東鎮之洪水量，流經五結鄉市區排入冬山河，縣府為改善五結排水瓶頸河段之防汛強度，預定改善護岸2,177公尺，改建橋梁4座，總經費2億5千萬元，宜蘭縣政府獲經濟部逐年核定1億4275萬元，先行辦理工程用地取得及瓶頸下游河段護岸改善，預計於2022年中完工，改善淹水區域約100公頃。

宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市烏日五光里電線桿防汛用淹水刻度表 竟遭不明人士撕掉
2020-03-17 13:42

中市烏日五光里電線桿防汛用淹水刻度表 竟遭不明人士撕掉
中央挹注1億元 鼓山抽水站工程明年6月完工
2020-03-05 22:59

中央挹注1億元 鼓山抽水站工程明年6月完工
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
疑漲潮海水自排水溝溢流 東石黎明七路沒下雨也淹水
2020-02-16 13:20

疑漲潮海水自排水溝溢流 東石黎明七路沒下雨也淹水
雅加達7年來最慘洪災已29死 專家警告最糟情況還未到
2020-01-02 22:59

雅加達7年來最慘洪災已29死 專家警告最糟情況還未到
先打預防針！高雄市政顧問：「不保證」今年不會淹水
2019-03-29 20:23

先打預防針！高雄市政顧問：「不保證」今年不會淹水
宜蘭縣今日熱門
2020-03-14 21:32

公總調查南方澳斷橋原因 疑未按圖施工

2020-03-14 19:18

羅東鎮公所改建設計費被刪減 鎮長、主席隔空交火

2020-03-11 11:25

武漢包機百人到宜蘭隔離 員山公所跳腳

2020-03-11 21:51

宜蘭市出現「檢舉魔人」 數十輛汽機車被開罰單

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播