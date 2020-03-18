宜縣爭取6億經費 改善140公頃淹水區域

宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。（宜蘭縣政府提供）

2020-03-18 09:54:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院為解決地方易淹水地區水患問題，由經濟部辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-水與環境」，以降低易淹水地區之水患威脅；宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。

為了改善宜蘭縣低窪地區排水不易情形，縣府此次成功爭取3處水利工程，分別為「砂仔港二號抽水站新建工程」、「建業排水（0K+020~0K+532）排水改善工程」及「五結排水第一期治理工程」。

縣府水資處指出，砂仔港2號抽水站是依據2009年「易淹水地區水患治理計畫宜蘭縣管得子口溪支流排水規劃」規劃成果，歷經多次颱風，導致地方淹水災害，宜蘭縣政府為了改善當地水患情形，向中央爭取補助「砂仔港二號抽水站新建工程」，主要為新建10cms抽水站1座，總經費約為2億7040萬元，預計於2022年底完工，改善淹水區域約30公頃。

水資處說，建業排水為美福排水支流，流經宜蘭市南側，為縣政中心、科學園區及運動公園周邊地區主要排水路，但由於地勢低窪且為蘭陽溪堤後排水區，以及美福排水洪水頂托，建業排水沿線向為本縣易淹水地區，為了改善淹水情形，向中央爭取「建業排水（0K+020~0K+532）排水改善工程」，主要辦理建業排水鐵路橋以下河段整治工程，總經費約為1億7900萬元，預計於2021年底完工，改善淹水區域約10公頃。

水資處指出，五結排水主要承接上游冬山鄉及羅東鎮之洪水量，流經五結鄉市區排入冬山河，縣府為改善五結排水瓶頸河段之防汛強度，預定改善護岸2,177公尺，改建橋梁4座，總經費2億5千萬元，宜蘭縣政府獲經濟部逐年核定1億4275萬元，先行辦理工程用地取得及瓶頸下游河段護岸改善，預計於2022年中完工，改善淹水區域約100公頃。

宜蘭縣政府為改善縣內淹水問題，由北至南從得子口溪支流排水系統、美福地區排水系統及冬山河排水系統，爭取6億元經費，預計可改善淹水面積約140公頃。（宜蘭縣政府提供）

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