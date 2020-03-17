微調案出線機率大？南方澳跨港大橋重建選址明協調

南方澳跨港大橋明天舉辦選址協調會，畫面為原址重建的橋型示意圖。（圖由蘇花改工程處提供）

2020-03-17 19:26:08

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣南方澳跨港大橋重建工程，漁界人士要求新橋橋址北移20公尺，與原先規劃的原址重建不同調而陷入停擺，宜蘭縣籍的行政院公共工程委員會主委吳澤成明天將返鄉主持協調會，據了解，中央傾向橋址微調，盼順利兌現三年完工的支票。

南方澳跨港大橋去年10月1日發生斷橋，交通部長林佳龍承諾事發3年內完成重建，最早擬採原址重建，總經費5.3億元，橋形已經定稿，不料，橋址出現爭議，設計案喊停。

交通部上個月底邀請蘇澳鎮地方人士出席協調會，公路總局評估，如果橋址北移20公尺，新橋東側會通過豆腐岬周邊的地質敏感區，解編需要1到2年，恐影響施工期程，蘇澳鎮長李明哲明確表態，無論如何，一定要如期完工，經過討論後，中央同意召開第二次協調會，敲定明天下午2點在蘇澳港營運處開會。

受邀對象包括宜縣府、蘇澳鎮公所、蘇澳區漁會、立委陳歐珀、地方民代，由吳澤成主持，聽取地方意見後，作綜合評估，可望在近日內拍板定案。

知情人士透露，新橋橋墩以不影響橋旁的蘇澳區漁會第3魚市場作業及動線為原則，盼全力說服主張北移的漁界人士，距離新橋預定完工期程剩下2年半，時間相當緊迫，各種方案中，橋址微調出線機率較大。

南方澳跨港大橋去年10月坍塌後，斷橋已被拆除。（資料照，記者江志雄攝）

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