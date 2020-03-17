打造下個龍潭湖！ 宜縣爭取2500萬元開發大湖風景區

宜蘭縣農田水利會，爭取縣政府投入建設開發員山鄉大湖風景特定區，縣府向觀光局爭取2500萬元建設經費。（記者林敬倫攝）

2020-03-17 12:08:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣農田水利會，爭取縣政府投入建設，開發員山鄉大湖風景特定區，盼打造成下個龍潭湖！縣府向交通部觀光局爭取2500萬元經費，將在建設步道、服務站與廁所設施；工商旅遊處表示，大湖的開發方式，會介於梅花湖的遊憩及龍潭湖的生態之間，為宜縣打造全新景點。

大湖風景區湖域屬於農田水利會，面積約10公頃，1997年在縣政府輔導下開發，由大湖育樂公司向農田水利會承租湖域經營，除了湖景，還有餐廳，也有划船設施，業者每年需繳給水利會約50萬元租金。

水利會基於「還湖於民」的立場，通知業者2013年8月合約到期就不續租，但業者拒絕將湖域歸還，水利會因此提起民事訴訟，雙方纏訟至2017年，最高法院判決水利會勝訴定讞；去年，法院完成強制執行程序，讓水利會順利收回湖域的使用權。

鑒於大湖於1983年就劃設為縣內第一個風景特地區，是宜縣最早劃設為風景區的地方，縣府為提升縣內觀光發展，近期與水利會協商，著手規劃開發大湖，向觀光局提案，爭取到2500萬元經費投入觀光建設，將建設建設步道、服務站與廁所設施。

農田水利會長許南山說，宜蘭擁有眾多湖泊資源，許多觀光客到宜蘭很喜歡到湖泊走動，例如龍潭湖與梅花湖每年都吸引不少人踏青，只要縣府維持好大湖的水質與環境，水利會一定全力配合開發，盼讓大湖變得跟龍潭湖一樣熱鬧。

工商旅遊處表示，大湖的開發方式，會介於梅花湖的遊憩及龍潭湖的生態之間，並與二者適當區隔，讓遊客能從制高點、湖邊、湖面及湖中，完整親近大湖，並透過灌溉渠道及農路，連結大湖與員山的農業，以點線面的發展模式，擴大周邊的觀光效益。

工商旅遊處表示，本案採分年分期開發，第一期爭取到2500萬元，後續仍會持續向交通部爭取更多經費，投入更多硬體建設，縣府也允諾建設過程，一定會維持湖域的水質與環境，絕不破壞當地的自然生態。

宜蘭縣農田水利會，爭取縣政府投入建設開發員山鄉大湖風景特定區，縣府向觀光局爭取2500萬元建設經費。（記者林敬倫攝）

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