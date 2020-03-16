保護樹穴 宜運公園欒樹被「套圈圈」！

宜蘭運動公園許多台灣欒樹，在樹根處被框起一圈塑膠分隔板。（記者游明金攝）

2020-03-16 18:10:55

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭運動公園許多台灣欒樹，在樹根處被框起一圈塑膠分隔板，圈裡滿是破碎木屑片，與圈外綠草如茵景觀，形成落差。許多遊客不清楚，「套圈圈」作法為的是什麼？且有破壞景觀疑慮。宜蘭縣立體育場指出，這是設置植栽保護樹穴的作法，希望提供更多養份以利欒樹成長，目前選擇200棵試辦，視成效再作評估。

宜蘭運動公園許多台灣欒樹，在樹根處被框起一圈塑膠分隔板。（記者游明金攝）

最近在宜蘭運動公園運動與散步休閒民眾，都會看到很多欒樹底下被套了個圈圈，以樹幹為中心，直徑約1點5公尺，原本綿延如茵的草皮，卻因圈裡、圈外成了不同世界。圈裡是枯黃、枯乾木屑，幾乎寸草不生，許多民眾誤以為是不是欒樹生病了，心裡都有著問號？

宜蘭運動公園許多台灣欒樹，在樹根處被框起一圈塑膠分隔板。（記者游明金攝）

宜蘭縣立體育場表示，這是保護樹木，提供養份的作法，鋪上木屑就是為了抑制雜草長出，運動公園的欒樹，一直被批評長得不夠好、不夠漂亮，木屑經過分解，可提供養分讓根部直接吸收，圈圈可阻隔雜草，土壤養分也可減少雜草爭食，這項工程去年底就開始推動，要觀察欒樹能否長得更大更好。

宜蘭運動公園許多台灣欒樹，在樹根處被框起一圈塑膠分隔板。（記者游明金攝）

體育場指出，這次在宜蘭運動公園選擇200棵欒樹進行試驗，所挑的欒樹都是沒有傾倒過的，有傾倒、受傷過的，根部多少有些傷害，不適合作試驗，初步將觀察2年，紀錄欒樹有何變化，再視成效評估檢討。

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