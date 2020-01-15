蘇澳至蘇花改春節闢「大客車優先道」 去花蓮搭車比開車省30分

公路總局預計在春節期間於蘇澳蘇澳路試辦大客車優先道，預估可節省30分鐘時間。（記者張議晨攝）

2020-01-15 16:31:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改今年1月6日全線通車，上蘇花改必經的蘇澳市區，預期春節期間「必塞」，公路總局參考國五大客車先行經驗，將蘇花改入口前的外側車道，開闢為「大客車優先道」，讓車輛「分流」行駛，今天公路單位會勘後，確定春節期間試辦這項方案；公路總局預估，搭乘客運可比開車節省至少30分鐘以上時間。

蘇花改通車後，公路總局開行台北至宜蘭的公路客運，有3家業者加入營運，每天開行約100班次車；目前國五蘇澳交流道未與蘇花改銜接，車流至交流道後需經台九線省道前往蘇花改。

地方憂心，大客車加上返鄉、旅遊的小客車，全都擠在省道上，壅塞情況恐會加劇；蘇澳鎮長李明哲建議，應落實車輛分流，往蘇澳、南方澳車輛行駛內側，往蘇花改行駛中側，大客車則與往聖湖地區的小客車行駛外側車道。

今天公路總局、宜蘭縣政府交通處等單位到現場會勘，實際搭乘客運從國五行駛至蘇花改，驗證開闢優先道的可行性。

依照會勘後規劃，春節假期蘇港路、興泰路口至志成路的3線車道，外側將區分為大客車優先道，小客車按規定行駛中側、內側車道，大客車有優先進入蘇花改權利。

公路總局說，蘇花改全線為雙向單線通行，志成路至蘇花改路口，則從原本3線道變為2線道，減少車輛在蘇花改入口壅塞機會，也能降低事故風險；至於國五至興泰路口，現為2線道設計，將設標誌牌，同時配合警方交管，宣導小客車走內側、大客車走外側。

公路總局第四區養護工程處預估，民眾若搭乘大眾運輸工具前往花蓮，在蘇澳市區壅塞時，可比自小客車節省30分鐘以上時間；目前這項方案會先在春節試辦，假期結束後再檢討、改進。

公路總局預計在春節期間於蘇澳蘇澳路試辦大客車優先道，預估可節省30分鐘時間。（記者張議晨攝）

蘇港路興泰路口至志成路段，將試辦大客車優先道，志成路至蘇花改路口，則從3線道調整為2線道。（記者張議晨攝）

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