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首頁　>　宜蘭縣

返鄉就業有望！ 宜科量產環評過關 下午在台北辦招商會

宜蘭科學園區量產環評，今上午順利通過環評審議。圖為宜科標準廠房一期。（記者張議晨攝）

宜蘭科學園區量產環評，今上午順利通過環評審議。圖為宜科標準廠房一期。（記者張議晨攝）

2020-01-15 13:20:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭科學園區重辦環評，今上午在行政院環保署環評審查會上順利過關，開放低污染高科技廠商進駐「量產」，預期未來可提供4500個工作機會，宜蘭市長江聰淵代表立委陳歐珀，率先宣布這項好消息，縣府則發新聞稿指出，今下午會在台北辦招商說明會。

宜蘭科學園區因無法進行生產，僅能進駐研發廠商，使得園區進駐率偏低，去年竹科管理局重提環評審議，在今上午宣布環評過關。

環評通過後，宜科將進一步開放研發產業中的生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業量產，並排除其高耗能高污染項目後，各產業污染物排放量將管控低於原環說書污染排放總量。

縣府指出，排除原先園區不可量產因素後，目前已知有3家以上已通過投資審查廠商規劃建廠動土，整體園區潛在土地需求更是預約達5成。

今上午環評過關後，出席環評審議的立委陳歐珀，委由宜蘭市長江聰淵，代為向宜蘭縣民宣布這項好消息；江聰淵強調，宜科開放量產後，可望為宜蘭創造4500個以上工作機會，對宜蘭發展將是一大利多。

縣府則強調，環評過關後，今下午將在台北文創大樓6樓舉辦「投資宜蘭論壇」；會中由縣長林姿妙親自向與會業者說明相關產業投資利基與優惠，也邀請已經或計畫投資宜蘭的高科技業者，就各自投資經驗與會交流。

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