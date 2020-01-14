吃醋猛刺50餘刀殺死中國妻 前科男判刑12年8個月

王姓女子經營的檳榔攤。（資料照）

2020-01-14 17:00:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮呂姓男子懷疑王姓妻子另結新歡，去年8月6日七夕情人節前夕，呂竟持水果刀朝王女猛刺50餘刀，且刀刀致命，王女當場血流如注身亡，呂男事後逃竄至桃園仍被警方逮捕，宜蘭地方法院依照殺人罪，判呂12年8個月徒刑，褫奪公權6年。

王姓女子為中國籍配偶，呂則有毒品、竊盜等前科，2人結婚多年，育有2名女子；判決指出，今年8月6日晚間8時許，呂懷疑妻子另結新歡，先到王女經營的檳榔攤理論，回到家後兩人再次發生爭吵。

兩人吵到不可開交，王女執意離婚，呂男不滿被王言語刺激，衝到1樓拿水果刀，回房後就朝王女頸部、胸口、背部等要害猛刺多刀；呂男的18歲女兒深夜返家，見房間滿是血跡才驚覺母親受害。

案發後呂男先將刀子藏在房間書桌內，隨後離開現場到台北市胞妹住處藏匿，但呂的胞妹見其殺人，當下馬上報警，呂則再次逃竄至桃園躲藏，但隔天清晨仍被警方逮捕。

法醫勘驗王女傷勢，發現王左右頸動脈都有多處銳器傷痕，且刀刀傷及心臟、肺臟，全身總共累計53處刀傷。呂在庭訊時則辯稱，因老婆一直刺激他，且執意要離婚，他因會很生氣，就朝背部、胸部猛刺，因為已經失去理智，不知道刺了多少次，但至少刺了2分鐘才停。

宜蘭地院合議庭調查，王女與呂男爭吵後，呂氣憤難平，持刀朝王女頸部、胸部猛刺，導致王失血過多致死，手段兇殘，殺害王女生命決意甚堅。

合議庭認為，呂有多項前科，因與王女感情不睦，竟萌生殺人犯意，且在庭訊時，仍不斷指責王與多人濫交，推諉其他人過錯；但念在呂已經坦承殺人犯行，目前因中風行動不便，考量2人育有2女，綜合家庭、犯罪動機等狀況，量處12年8個月徒刑，褫奪公權6年，全案可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

居住在頭城的呂姓男子，懷疑中國籍妻子另結新歡，竟打翻醋桶持水果刀猛刺53刀手刃枕邊人。（資料照）

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