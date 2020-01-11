投下神聖一票 陳歐珀：天氣好心情也好

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今天是投票日，爭取連任的民進黨立委陳歐珀（左2），一早也在妻子徐慧諭的陪同下，回到故鄉員山鄉湖北村投票。（記者林敬倫攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］今天是投票日，爭取連任的民進黨立委陳歐珀，一早也在妻子徐慧諭的陪同下，回到故鄉員山鄉湖北村投票，他表示，天有台灣，今天天氣很好，他的心情也很好，投票的結果也一定很好。
陳歐珀說，2020年是 庚子幾年，他特別祝福大家，有自己的好年，好過年、過好年。
今天是投票日，不少投開票所前大排長龍。（記者林敬倫攝）
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