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交通部政次爆內幕︰北宜直鐵被打回票意外催生北宜高鐵

交通部政務次長黃玉霖（中），今天為陳歐珀（右）站台助講時，大爆北宜直鐵被打回票後，意外催生北宜高鐵的內幕。（記者江志雄攝）

交通部政務次長黃玉霖（中），今天為陳歐珀（右）站台助講時，大爆北宜直鐵被打回票後，意外催生北宜高鐵的內幕。（記者江志雄攝）

2019-11-10 15:10:28

［記者江志雄／宜蘭報導］高鐵延伸宜蘭促進會今天舉行成立大會，交通部次長黃玉霖說，北宜直鐵被打回票後，今年3月意外催生北宜高鐵，全案已進入綜合規劃設計階段，對包括宜蘭人在內的東部鄉親而言，是「遲來的正義」。

黃玉霖是南方澳斷橋意外第一線總指揮官，今天到宜蘭為尋求連任的民進黨立委陳歐珀站台助講，針對高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架化侃侃而談，身為高鐵延伸宜蘭規劃者的他，大爆北宜直鐵轉變成北宜高鐵的「內幕」。

黃玉霖說，他跟隨林佳龍進入交通部服務時，尚無高鐵延伸宜蘭的想法，由於北宜直鐵環評沒有過關，行政院要求交通部提出替代方案，他提議改建可行駛高鐵的標準軌道，隨即找上陳歐珀磋商，陳回說，這是宜蘭交通建設百年大計，另一方面，鐵道局也認為可行，隨即朝此方向規劃。

高鐵延伸宜蘭經費概估955億元，有些人覺得建設經費太高，是否符合經濟效益？黃玉霖說，大台北地區捷運建設已花費8000億元，還要投入6396億元，合計約1兆5000億元，宜蘭高鐵預算只有大台北捷運網的15分之一，從國土規劃來看，這項投資絕對值得。

黃玉霖說，高鐵延伸到宜蘭完工通車後，南港到宜蘭13分鐘，台北車站到宜蘭20分鐘，台北車站到花蓮70分鐘、到台東2小時20分鐘，不僅是台灣國土發展空間革命，更是「遲來的正義」。

北宜高鐵及宜蘭鐵路高架化，是地方上熱門話題，圖為已高架化的宜蘭市路段鐵道。（記者江志雄攝）

北宜高鐵及宜蘭鐵路高架化，是地方上熱門話題，圖為已高架化的宜蘭市路段鐵道。（記者江志雄攝）

高鐵延伸宜蘭促進會今天舉行成立大會，會場湧入大批鄉親。（記者江志雄攝）

高鐵延伸宜蘭促進會今天舉行成立大會，會場湧入大批鄉親。（記者江志雄攝）

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