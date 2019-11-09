這間戶所送新人「叉匙」 背後有這種涵義

宜蘭縣員山戶政事務所即日起將贈送到所內登記結婚的新人，一組木柄叉子與湯匙，限量300組。（記者林敬倫攝）

2019-11-09 17:04:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣員山戶政事務所即日起將贈送到所內登記結婚的新人，一組木柄叉子與湯匙，每組叉匙上，還刻有「同心」、「圓滿」、「好合」、「幸福」及「甜蜜」等5種祝福詞彙，讓得到「幸福叉匙」的新人得以留念，限量300組送完為止；員山戶政事務所說，送「幸福叉匙」是想祝福登記新人未來的婚姻能夠沒「差池」、百年好合。

員山鄉戶政事務每個年約有近200名新人登記結婚，戶所今年初，用在地路名或地名組成祝福文字，做成打卡板，讓到戶政事務所登記結婚的新人拍照留念，分享喜悅，在地方引起不少回響；戶所即日起，更準備在地休閒農場製作的手作木柄叉匙，贈送給新婚夫妻，限量300份，送完為止。

員山鄉戶政事務所表示，為鼓勵民眾願婚、樂生、安心養，凡在宜蘭縣各戶政事務所登記結婚的新人，縣政府會準備新婚寶典、照相服務與小紀念品外，員山戶政事務所還有深受歡迎的打卡版。

員山鄉戶政事務所表示，「幸福叉匙」的叉子代表堅定，湯匙則象徵包容，希望藉此祝福有情人皆能執子之手、白頭偕老，婚姻沒有「差池」，一起品嚐幸福！

員山鄉戶政事務所指出，「幸福叉匙」是在地的休閒農場製作的文創商品，農場與戶所合作後，可以擴大行銷產品，有助於地方產業的發展，可以說是一舉數得。

甫新婚的林小姐說，好喜歡這樣的貼心小禮品，尤其「叉匙」上有「好合」、「幸福」等祝福詞彙，非常具有紀念意義，舉「好合」為例，有百年好合的意思，但如果跟老公吵架時，還可以反過來變成一定要「合好」的意思，真的很有心，會告訴更多要結婚的朋友這個好消息。

宜蘭縣員山戶政事務所即日起將贈送到所內登記結婚的新人，一組木柄叉子與湯匙，限量300組。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣員山戶政事務所即日起將贈送到所內登記結婚的新人，一組木柄叉子與湯匙，限量300組。（記者林敬倫攝）

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