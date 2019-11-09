中興文創首家賣店空間開幕 2、3期工程預計明年中完工

「九號製造所」除提供複合式餐飲，還有伴手禮賣店及親子體驗區。（記者林敬倫攝）

2019-11-09 14:30:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣中興文化創意園區前年試營運後，因未提供餐飲服務，讓外界詬病；今首間提供餐飲服務的賣店空間「九號製造所」正式開幕營運，宜蘭縣長林姿妙也到場剪綵；縣文化局說，明年中園區2、3期工程完工後也有規劃餐飲空間，盼藉此讓中興文創的文化與商業能平衡發展，吸引更多遊客入園。

中興文創園區原為中興紙業公司的前身，曾為全國規模最大的造紙工廠，以生產新聞紙為主，兼製各項文化用紙及工業用紙，但之後受國際紙價波動及經濟變遷的影響，漸轉盈為虧，於2001年結束營業，最後在員工集資下，另成立興中紙業公司，承租園區內北側廠房營運迄今。

縣政府2013年接手中興紙廠舊址，開發面積約25公頃，工程款與購地經費共29.7億元，分6期工程推動，第1期工程完工後，2017年7月22日試營運至今，入園不收費；根據縣府統計，每年園區最多約有100萬人入園，試營運至今已有200萬人入園，但平日每日平均遊客數僅700至800人次，遠不如假日平均每日2000至3000人次。

園區原有14間文創業者進駐，但因缺乏吸引人的招牌亮點，加上園區四周無餐飲服務，遭到外界質疑，這也是園區始終打不出知名度、遊客沒有大幅成長的主因；經縣府持續對外招商後，今首家賣店空間「九號製造所」終於開幕，坐落於園區南榕小屋、興創館與興客堂中，林姿妙也特地到場剪綵。

縣府文化局說，「九號製造所」除提供複合式餐飲，還有伴手禮賣店及親子體驗區，另還有在地烘焙品牌及手工冰淇淋店家攜手進駐，讓消費者有更多選擇，多項服務相信能讓大小朋友吃得開心，玩得盡興。

文化局指出，中興文創園區的2、3期工程也已經發包，預計明年中完工，4、5期工程則預計明年底完成，屆時也會規畫餐飲空間，提供更多服務。

宜蘭縣政府2013年接手中興紙廠舊址，開發面積約25公頃，工程款與購地經費共29點7億元，分6期工程推動。（記者林敬倫攝）

中興文創園區首家提供餐飲服務的賣店空間「九號製造所」，今天正式開幕營運。（記者林敬倫攝）

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