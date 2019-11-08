遊客想搭復刻版太平山小火車卻撲空 停駛原因曝光

三星鄉復刻版太平山小火車停駛，引起外界諸多聯想。（記者江志雄攝）

2019-11-08 17:38:54

［記者江志雄／宜蘭報導］前宜蘭縣三星鄉長黃錫墉任內發包新建的復刻版太平山小火車，被遊客發現停駛，外界質疑鄉長李志鏞上任後「黃規李不隨」，不延續前任者的施政；李志鏞解釋，小火車因擴建工程暫時停駛，完工後就會復駛，且周邊設施將更加完善。

黃錫墉擔任鄉長期間，在三星鄉天送埤車站前方建造環狀鐵道，打造昔日太平山林鐵三分之一車體的復刻版小火車，車頭拖著兩節小型車廂，時速2.4公里，去年4月試營運免費載客，掀起懷舊風潮；李姓遊客最近偕友造訪天送埤車站，發覺小火車停駛，僅有靜態展示，直呼可惜。

李姓遊客說，行政院拋出復建太平山林鐵構想，但牽涉複雜層面，全案即便通過可行性評估，仍是條漫漫長路，多名好友擔心遙遙無期，便相揪體驗復刻版小火車過乾癮，到場才知停駛，最後敗興而歸，他懷疑是否鄉長換人做，小火車就不開了？

李志鏞否認「黃規李不隨」說法，他指去年底就任後，小火車照常試營運，現在因整修軌道，並施作第3期工程而停駛，已要求工程單位如期完工儘速復駛。

鄉公所建設課表示，復刻板小火車第3期工程斥資1700多萬元，施作火車咖啡屋、軌道意象步道、停車場等設施，今年7月中旬，小火車為配合施工停駛，12月底完工後重新試營運。

黃錫墉說，復刻版小火車誕生後，各界討論度高，成為鄉內旅遊新亮點，期盼鄉公所團隊接續推動，促使小火車發揮最大觀光效益。

造型古色古香的天送埤車站。（記者江志雄攝）

天送埤車站旁的古一隧道仿古裝置。（記者江志雄攝）

車站附近的復刻版告示牌。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法