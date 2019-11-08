反永侒礦業開發案 宜市公所願設連署站負責3千份

宜蘭市長江聰淵強調，宜蘭市公所願負起責任，立即成立連署站，負責3000份的連署，由市公所員工與大家站在一起，完成年底突破5萬份連署的目標。（記者林敬倫攝）

2019-11-08 15:22:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］永侒實業申請在員山鄉中華村、內城村的礦業開發案，引發地方反彈；宜蘭市長江聰淵今天在「護水源反開礦行動聯盟」召開的記者會內表示，市公所願負起責任，在公所成立連署站，負責3000份連署，協助完成年底達到5萬份連署的目標。

永侒的礦業開發案，仍在環評審查階段，主要開採矽石（水泥副原料）與瓷土礦，又以矽石為大宗；根據環評資料，該案將把員山鄉的大安埤山，從403公尺高度，挖到剩210公尺，形同挖掉半個山頭；再者，開發後每天將有194輛次砂石車往返送礦石，影響交通安全，讓地方民眾憂心。

為了消弭地方反彈，永侒實業近期釋出善意，表示會縮小開發案規模，不過，中華村、內城村與環團不買單；江聰淵今也表示，永侒的礦場位在宜蘭縣最重要的水源頭，絕對要好好守護大家的最好的飲用水質，且宜蘭市參加台北國際旅展，就是因為宜蘭縣有好山好水，如果如此好的環境被破壞，以後也沒有臉面參與旅展，反對礦業開發，絕對是全民運動，公私部門應該攜手合作，拿出當初反六輕的精神，一起努力。

他強調，宜蘭市公所願負起責任，立即成立連署站，負責3000份的連署，由市公所300名員工與大家站在一起，完成年底突破5萬份連署的目標。

永侒實業申請在員山鄉中華村、內城村的礦業開發案，引發地方反彈。圖為礦場預定地大安埤山。（記者林敬倫攝）

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