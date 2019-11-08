反員山採礦獲政治人物力挺 要號召逾5萬人連署

「護水源反開礦行動聯盟」今在內城社區召開記者會，盼在本月底可以號召超過5萬人連署反對永侒的礦業開發案，現場政治人物齊聚。（記者林敬倫攝）

2019-11-08 15:18:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］永侒實業申請在員山鄉中華村、內城村的礦業開發案，引發地方反彈；今「護水源反開礦行動聯盟」在內城社區召開記者會，盼在本月底可以號召超過5萬人連署反對永侒的礦業開發案，現場政治人物齊聚，4名宜蘭縣籍立委參選人及員山在地議員都到場，高喊「保護宜蘭水源地，拒絕礦業開發破壞山林」的口號，要力阻開發案通過環評。

永侒的礦業開發案，仍在環評審查階段，主要開採矽石（水泥副原料）與瓷土礦，又以矽石為大宗；根據環評資料，該案將把員山鄉的大安埤山，從403公尺高，挖到剩210公尺，形同挖掉半個山頭；再者，開發後每天將有194輛次砂石車往返送礦石，影響交通安全。

為了消弭地方反彈，永侒實業近期釋出善意，表示會縮小開發案規模，不過，中華村、內城村與環團不買單，昨仍召開記者會，組成「護水源反開礦行動聯盟」，以「保護宜蘭水源地，拒絕礦業開發破壞山林」為口號，呼籲更多人投入反對礦業開發的連署。

立委陳歐珀、國民黨宜蘭縣籍立委參選人呂國華、無黨籍宜蘭縣籍立委參選人黃定和、孫博萮、宜蘭市長江聰淵與員山籍縣議員陳俊宇、黃浴沂等人也都出席記者會，表達反對礦業開發案的訴求。

護水源反開礦行動聯盟表示，截至目前已經獲得超過2萬5000人簽署反對連署，盼藉由記者會，號召更多人投入，在本月底可以達到5萬人連署的目標。

中華村社區發展協會理事長陳明華說，中華村反對開礦的連署已超過7成，表示居民對交通安全與優質空氣受到威脅感到擔心，呼籲業者盡速撤回開發案的申請；內城社區發展協會理事長簡裕鴻表示，這次如果讓永侒開礦申請通過，礦權還這麼久，影響後面好幾代子孫，民眾絕對要站出來捍衛自己的居住環境。

永侒實業申請在員山鄉中華村、內城村的礦業開發案，引發地方反彈。圖為礦場預定地大安埤山。（記者林敬倫攝）

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