人氣景點清水地熱公園今起休園16天 不要白跑一趟

入園遊客經常絡繹不絕。（記者江志雄翻攝）

2019-11-08 08:45:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣人氣景點清水地熱公園，因聯外道路搶修，緊急宣布休園，今天起到23日不開放，預計24日重新開園，園方提醒遊客不要上山，以免白跑一趟。

清水地熱公園唯一聯外道路，從清水橋路口進入約500公尺處，因上個月連續豪雨，造成路基淘空，縣府評估後認定有立即危險性，決定封路搶修，施工期間，車輛無法進入地熱公園，園區同步休園。

園方表示，清水地熱公園將休園16天，原本安排入園的遊客，請變更行程，轉往其他景點，等到聯外道路搶修工程完工，園區訂於24日開園迎賓。

宜蘭縣政府經營管理的清水地熱公園，有溫泉煮食池、泡腳池等設施，雖位處大同鄉偏遠山區，人氣依舊強強滾，目前開放面積約2.5公頃，非假日一天遊客數平均2000人次，假日上看4000人次，入園車輛經常大排長龍，是相當熱門的遊憩區。

溫泉泡腳池也頗受遊客喜愛。（記者江志雄翻攝）

宜蘭縣清水地熱公園，今天起休園16天，圖為園區的溫泉煮食池。。（記者江志雄翻攝）

清水地熱公園聯外道路路基淘空，宜蘭縣政府封路搶修，園區同步封園。（記者江志雄翻攝）

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