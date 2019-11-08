限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
人氣景點清水地熱公園今起休園16天 不要白跑一趟
2019-11-08 08:45:02
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣人氣景點清水地熱公園，因聯外道路搶修，緊急宣布休園，今天起到23日不開放，預計24日重新開園，園方提醒遊客不要上山，以免白跑一趟。
清水地熱公園唯一聯外道路，從清水橋路口進入約500公尺處，因上個月連續豪雨，造成路基淘空，縣府評估後認定有立即危險性，決定封路搶修，施工期間，車輛無法進入地熱公園，園區同步休園。
園方表示，清水地熱公園將休園16天，原本安排入園的遊客，請變更行程，轉往其他景點，等到聯外道路搶修工程完工，園區訂於24日開園迎賓。
宜蘭縣政府經營管理的清水地熱公園，有溫泉煮食池、泡腳池等設施，雖位處大同鄉偏遠山區，人氣依舊強強滾，目前開放面積約2.5公頃，非假日一天遊客數平均2000人次，假日上看4000人次，入園車輛經常大排長龍，是相當熱門的遊憩區。