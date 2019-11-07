為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

宜蘭鐵路高架僅「原則通過」綠營批縣府不積極

民進黨議員陳俊宇（左）說，昨日審查的過程，縣府不知道在搞什麼，好像不太正經，其它縣市爭取鐵路高架，資料都準備齊全，為甚麼縣府針對5個車站附近辦理都市計劃變更的內容卻沒有送到審議會。（記者林敬倫攝）

民進黨議員陳俊宇（左）說，昨日審查的過程，縣府不知道在搞什麼，好像不太正經，其它縣市爭取鐵路高架，資料都準備齊全，為甚麼縣府針對5個車站附近辦理都市計劃變更的內容卻沒有送到審議會。（記者林敬倫攝）

2019-11-07 17:27:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段可行性評估案，交通部審議後原則通過，要求縣府針對高架化所涵蓋5個車站的周邊都市計畫變更，取得台鐵同意函，再報行政院審議；民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會痛批，2月初審會中央就請縣府提供同意函，昨審議卻還拿不出來，態度不夠積極；縣府回應，都市計畫變更本來就應該在綜合規劃階段處理，中央要求提前處理，縣府會積極配合。

民進黨宜蘭縣議員陳俊宇、陳文昌、簡松樹及劉添梧等人，今在縣議會召開記者會；陳俊宇說，鐵路高架地方已經爭取10多年，非常期待看到好的結果，但昨日審查的過程，縣府不知道在搞什麼，好像不太正經，其它縣市爭取鐵路高架，資料都準備齊全，但為甚麼縣府針對5個車站附近辦理都市計劃變更的內容，沒有送到審議會。

「縣府根本不夠積極！」陳俊宇指出，今年2月中央就已要求縣府提出完善的都市計畫變更內容，並與台鐵取得共識，拿到同意函，審查會縣府卻還拿不出同意函，導致主席差點裁示要退回宜蘭的鐵路高架化可行性評估，還好立委陳歐珀在現場協調，才獲得交通部原則通過可行性評估，他呼籲，縣府應該盡快與台鐵協調，取得共識，盡快補齊欠缺的資料。

縣府祕書長林茂盛說，都市計畫變更本來就是在綜合規劃階段才要處理的事情，並非在可行性評估階段就要處理，但既然中央要求地方優先處理，縣府當然會積極配合，也盼藉此加速全案推動，但爭取宜蘭鐵路高架化，縣府不遺餘力，絕不可能不積極。

民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會，呼籲縣府爭取鐵路高架應該更積極。（記者林敬倫攝）

民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會，呼籲縣府爭取鐵路高架應該更積極。（記者林敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鐵路高架地方須負擔56.31億 宜縣府：分9年支應
2019-11-07 14:33

鐵路高架地方須負擔56.31億 宜縣府：分9年支應
宜蘭鐵路高架化原則通過 總經費252.09億、將新增1站
2019-11-06 18:11

宜蘭鐵路高架化原則通過 總經費252.09億、將新增1站
媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手

媽媽手非媽媽專利單身男子難逃毒手
爭取11年 宜蘭鐵路高架可行性評估過關
2019-11-06 18:04

爭取11年 宜蘭鐵路高架可行性評估過關
運研所提議增篩選門檻 宜蘭憂鐵路高架化進展受挫
2019-09-17 16:55

運研所提議增篩選門檻 宜蘭憂鐵路高架化進展受挫

網友回應

宜蘭縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播