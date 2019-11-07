宜蘭鐵路高架僅「原則通過」綠營批縣府不積極

民進黨議員陳俊宇（左）說，昨日審查的過程，縣府不知道在搞什麼，好像不太正經，其它縣市爭取鐵路高架，資料都準備齊全，為甚麼縣府針對5個車站附近辦理都市計劃變更的內容卻沒有送到審議會。（記者林敬倫攝）

2019-11-07 17:27:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段可行性評估案，交通部審議後原則通過，要求縣府針對高架化所涵蓋5個車站的周邊都市計畫變更，取得台鐵同意函，再報行政院審議；民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會痛批，2月初審會中央就請縣府提供同意函，昨審議卻還拿不出來，態度不夠積極；縣府回應，都市計畫變更本來就應該在綜合規劃階段處理，中央要求提前處理，縣府會積極配合。

民進黨宜蘭縣議員陳俊宇、陳文昌、簡松樹及劉添梧等人，今在縣議會召開記者會；陳俊宇說，鐵路高架地方已經爭取10多年，非常期待看到好的結果，但昨日審查的過程，縣府不知道在搞什麼，好像不太正經，其它縣市爭取鐵路高架，資料都準備齊全，但為甚麼縣府針對5個車站附近辦理都市計劃變更的內容，沒有送到審議會。

「縣府根本不夠積極！」陳俊宇指出，今年2月中央就已要求縣府提出完善的都市計畫變更內容，並與台鐵取得共識，拿到同意函，審查會縣府卻還拿不出同意函，導致主席差點裁示要退回宜蘭的鐵路高架化可行性評估，還好立委陳歐珀在現場協調，才獲得交通部原則通過可行性評估，他呼籲，縣府應該盡快與台鐵協調，取得共識，盡快補齊欠缺的資料。

縣府祕書長林茂盛說，都市計畫變更本來就是在綜合規劃階段才要處理的事情，並非在可行性評估階段就要處理，但既然中央要求地方優先處理，縣府當然會積極配合，也盼藉此加速全案推動，但爭取宜蘭鐵路高架化，縣府不遺餘力，絕不可能不積極。

民進黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會，呼籲縣府爭取鐵路高架應該更積極。（記者林敬倫攝）

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