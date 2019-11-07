鐵路高架地方須負擔56.31億 宜縣府：分9年支應

宜蘭鐵路高架化工程，宜蘭縣政府需負擔56.31億元，外界對縣府財源有疑慮。（記者林敬倫攝）

2019-11-07 14:33:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段可行性評估案，交通部審議後原則通過，但未來的建設費用，宜蘭縣政府需負擔56.31億元，金額不小，也讓外界疑慮縣府財源？縣府秘書長林茂盛表示，縣府每年有15億可彈性運用的財源，56.31億元可以用彈性財源分9年支應，這筆經費縣府絕對足以負擔。

宜蘭鐵路高架宜蘭至羅東段計畫範圍，全長約16.1公里，總經費約252.09億元、自償率約4.15％，宜蘭縣政府需負擔56.31億元，其餘由中央出資。

工程將以全線原地高架方式進行，包含範圍內已竣工的高架鐵路長約3.7公里（校舍路以南至蘭陽溪），跨越宜蘭市、五結鄉及羅東鎮3行政區，會將宜蘭、二結、中里、羅東等4站高架化，並新增一處「縣政中心站」；完成高架化後可消除目前現有9處平交道，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，並消除前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用效率。

根據縣府預計的工程期程，高架化工程如果順利，2030年就可完工；但因為地方仍需負擔56.31億元，是否有財源能夠支應引發外界疑慮；宜蘭縣長林姿妙今帶著國民黨議員到校舍路平交道召開記者會，被問到如何籌出56.31億元的費用？林姿妙說，縣府會盡量籌措，但中央也曾允諾，會協助地方。

林姿妙表示，如果中央能支應部分費用，相信對地方的財政會有很大的幫助；林茂盛解釋，56.31億元縣府將分9年支應，前2年會編列約7億多元，第3年到第7年每年編列約6億多元，最後2年則要編列約4億多元。

林茂盛說，縣府衡量過，每年如果扣掉例行性支出，每年有15億元預算可以彈性調整，既然鐵路高架化是宜蘭人殷殷期盼的建設，一定會優先挹注給鐵路高架工程，如按照上述的計畫來分攤預算，每年15億元的彈性預算一定能夠支應鐵路高架化的經費。

林茂盛說，加上近年地價稅等稅收增加，以及償債計畫已經快達債限標準，逐步符合財政部規定，未來如不用再還債，加上增加的稅收，縣府財源還會再增加，負擔鐵路高架的經費絕對足夠。

宜蘭鐵路高架化工程，預計可以消除9處平交道；圖為校舍路平交道。（記者林敬倫攝）

宜蘭鐵路高架化工程，預計可以消除9處平交道。（記者林敬倫攝）

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