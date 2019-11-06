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首頁　>　宜蘭縣

爭取11年 宜蘭鐵路高架可行性評估過關

由宜蘭縣政府辦理的「宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段可行性評估」，交通部召開審查會今天下午拍板通過。（記者林敬倫攝）

由宜蘭縣政府辦理的「宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段可行性評估」，交通部召開審查會今天下午拍板通過。（記者林敬倫攝）

2019-11-06 18:04:59

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕由宜蘭縣政府辦理的「宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東優先段可行性評估」，交通部今天下午召開審查會，拍板通過，這是宜蘭縣爭取鐵路高架11年來，首度通過可行性評估；不過，交通部審查過程中，對全案都市計畫內容不完整，與縣政中心站沒有規劃設計等問題產生疑慮，在立委陳歐珀協調下，要求縣府與台鐵共同研議補充之後，直接送行政院綜合規劃。

縣府說，本次鐵路高架計畫範圍為宜蘭至羅東段，全長約16.1公里，跨越宜蘭市、五結鄉及羅東鎮3行政區，包括宜蘭、二結、中里、羅東等4站，並將在計畫內新增一處縣政中心站，範圍內已竣工之高架鐵路長約3.7公里（校舍路以南至蘭陽溪），將以全線原地高架方式進行。

縣府說，完成鐵路高架後，可消除目前現有9處平交道，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，也消除前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用效率，形構大眾運輸導向的土地發展模式。

縣府說，可行性評估通過後，將由交通部接續啟動後續綜合設計、環境影響評估等工作，宜蘭縣政府也希望中央後續能夠加速程序，儘速完成用地取得與施工作業。

不過，交通部於審查過程中，對全案都市計畫內容不完整，與縣政中心站沒有規劃設計有疑慮，在陳歐珀協調下，決議要求縣府與台鐵共同研議補充之後，直接送行政院綜合規劃，不用在進行一次可行性評估。

宜蘭縣長林姿妙說，感謝交通部及委員們對於鐵路高架化的支持，鐵路高架縣民盼了10幾年，終於獲得甜美果實，期盼未來高鐵延伸宜蘭也能盡快做出政策核定，完成宜蘭軌道建設的最後一塊拼圖。

陳歐珀說，近來東部大力發展觀光，大量湧入車潮，更突顯東部交通建設的不足，總統蔡英文上任後，中央政府即思考如何強化東部交通的建設，才能根本解決城鄉發展失衡的問題，宜蘭鐵路高架化，一直是鄉親們的期待，可行性評估能順利通過，感謝交通部支持。

相關新聞連結：
宜蘭鐵路高架化原則通過 總經費252.09億、將新增1站

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