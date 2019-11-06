農藥空瓶回收賽 代耕農9個月回收2.7萬支奪冠

宜蘭縣政府今天頒獎表揚農藥空瓶回收競賽的優勝者。（記者張議晨翻攝）

2019-11-06 19:32:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局舉辦「農藥空瓶回收競賽」，壯圍鄉農民黃志遠，以回收2788公斤、總數超過2.7萬支廢農藥空瓶奪冠，可獲得3萬元獎金；黃志遠說，回收空瓶付出的心力成本，至少超過3萬元，「但為了家鄉環境，還是要盡一份力！」

農藥瓶內有殘留農藥，依法不能隨便丟棄，但卡在內容物具有毒性，因此回收商不收，甚至當一般垃圾處理，徒增汙染。環保局2017年起舉辦「空瓶回收競賽」，鼓勵民眾回收農藥空瓶。

農藥空瓶回收競賽今年已經邁入第3年，今年共有25人報名，從1月至9月，統計廢農藥空瓶回收重量，前10名發放獎金，第1名由壯圍鄉農民黃志遠摘下。

黃志遠在壯圍鄉代耕水稻，農藥使用量大，參賽後不僅回收自家空瓶，還鼓勵其他農友將空瓶帶回清洗，再由他前往運走回收，加入環保行列。

九個月內黃志遠回收2788公斤空瓶，以每公斤約10支空瓶計算，換算空瓶數至少突破有2萬7千多支

「量真的很多！」黃志遠說，宜蘭僅1期稻作，但他在壯圍就能回收近3萬支空瓶，何況其他鄉鎮及可耕作2期的中南部；雖然奪冠可獲3萬元，但付出的時間、人力成本超過獎金，「為了家鄉土地，自掏腰包也要盡一份力」。

宜蘭縣今年回收農藥空瓶數有1萬1千公斤，冠軍可獲3萬元，亞軍2萬元，季軍也有1.2萬元，環保局舉辦頒獎典禮，表揚這些農藥空瓶的「回收高手」。

環保局說，農藥空瓶不可回收，農民習慣在噴藥後，就將廢空瓶隨意丟棄，造成環境危害，除了競賽外，也呼籲縣民將廢農藥空瓶「三沖三洗」，送交清潔隊落實回收。

廢農藥瓶因有殘留農藥，必須清洗後交由清潔隊回收。（記者張議晨翻攝）

廢農藥瓶因有殘留農藥，必須清洗後交由清潔隊回收，為鼓勵民眾參與，縣府舉辦回收競賽邀民眾為環保盡心力。（記者張議晨翻攝）

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