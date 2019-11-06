宜縣先訂電子煙自治條例 店家賣給青少年最重罰5萬

宜蘭縣政府衛生局為防制電子煙對民眾之危害，並維護兒童及青少年健康，加強管制電子煙具有其必要性及正當性，研擬「宜蘭縣電子煙危害防制自治條例」草案。圖為示意圖。（記者林敬倫攝）

2019-11-06 16:21:57

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府衛生局為防制電子煙對民眾的危害，並維護兒童及青少年健康，加強管制電子煙具有其必要性及正當性，研擬「宜蘭縣電子煙危害防制自治條例」草案，將電子煙比照一般紙菸予以規範，未滿18歲及公開場所均不得吸食；縣衛生局說，草案將送縣務會議與縣議會審議，預計明年底上路。

目前電子煙尚無明確之法令規範，中央菸害防制法已將電子煙納入修正草案，明訂禁止輸入、販售、及限制使用場所等規定，但草案仍在立法院審議中；縣政府為強化防制電子煙危害，先行研擬「宜蘭縣電子煙危害防制自治條例」草案，將電子煙比照一般紙菸予以規範，並限制使用電子煙場所、及擬定相關罰則等。

根據新訂草案，如於禁菸場所吸食電子煙，將比照煙害防制法，罰2000到10000元罰鍰，未成年吸食電子煙，則要接受宣導教育，如供應電子煙品給未滿18歲的民眾，將罰10000到50000元罰鍰，在禁菸場所提供電子煙有關的吸食器具，也會被罰10000到50000元。

另外，草案也明訂，電子煙將比照菸害防制法第15條，要求在學校、大專院校、圖書館、博物館、美術館、醫療機構、護理機構、政府機關、室內場所及大眾運輸工具上，不得吸食電子煙，禁菸場所出入口，也要設置明顯的禁止吸食電子煙標誌。

縣衛生局說，宜縣是繼新竹市、台中市及新北市之後，第4個訂定電子煙危害防制自治條例的縣市，制定過程，邀請教育處、警察局、秘書處及校外會等，共同研商、凝聚共識，再送縣務會議與縣議會審議通過後，預計明年底就能上路。

衛生局長徐迺維表示，電子煙有相當比例含有尼古丁成分，仍有成癮之可能性，此外還有亞硝胺、丙二醇等有毒物質，成份複雜，且電子煙會添加許多調味成分，如水果味、甜味及薄荷味等香味，吸完後身上不會殘留菸味，使得青少年更易受誘惑而嘗試，而染上菸瘾，並危害其健康，嚴重時更可能造成大腦永久性損害，還是呼籲民眾戒菸。

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