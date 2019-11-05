站在超商前也有事？衰男被誤認「仇家」遭砍傷

藍姓男子與友人在超商前聚集，卻被蘇姓男子誤認是仇家，無端被蘇嫌等人圍毆受傷。（記者張議晨攝）

2019-11-05 12:01:22

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣藍姓男子與10餘名友人，昨晚10時許聚集在礁溪四城一帶的便利超商聊天，卻被另名蘇姓男子誤認為是在網路嗆聲的「仇家」，藍男無辜被砍受傷，幸無生命危險。警方出動快打部隊壓制，4小時內就將蘇嫌等6人帶回偵辦，訊問後依傷害及違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，在頭城活動的蘇姓男子，疑在網路上與人發生糾紛，雙方在臉書上互嗆，蘇嫌不滿，昨晚負氣與吳姓、林姓、游姓、黃姓、張姓駕車，從頭城出發，前往宜蘭市找嗆聲男子。

蘇嫌一行昨晚間10時許，行經礁溪四城時，見到便利超商前有人群聚集，誤以為是網路上嗆人的網友，馬上迴轉上前，下車後就持西瓜刀、棍棒朝人群亂打，藍姓男子首當其衝，手臂被西瓜刀劃傷，當場血流如注，蘇嫌等人完事後，則駕車逃逸。

警方獲報後，出動快打部隊到場，將受傷的藍男送醫治療，同時調閱沿線監視器畫面，掌握到涉案的蘇嫌等人行蹤，連夜將蘇嫌等人帶回分局偵辦。

蘇嫌坦承是不滿有人嗆「頭城小孩沒用」，才會結夥南下找人；警方訊問後，全案依傷害罪及違反社會秩序維護法等罪嫌，將蘇嫌等6人移送地檢署偵辦。

藍姓男子與友人在超商前聚集，卻被蘇姓男子誤認是仇家，無端被蘇嫌等人圍毆受傷。（記者張議晨攝）

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