宜蘭綠博 林姿妙︰明年搬回武荖坑

宜蘭縣長縣長林姿妙今在縣務會議宣布，綠博主辦場地，將從冬山河生態綠舟，移回蘇澳鎮武荖坑風景區舉行。（圖由宜蘭縣政府提供）

2019-11-05 10:30:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府每年於春季期間舉辦的綠色博覽會，明年又要搬家了！縣長林姿妙今在縣務會議宣布，綠博主辦場地，將從冬山河生態綠舟，移回蘇澳鎮武荖坑風景區舉行；縣府農業處說，搬回武荖坑有園區完整、動線明確、環境自然優美及停車空間足夠等優勢，盼藉此讓綠博再升級。

綠博於2000年開辦，首屆在宜蘭運動公園，之後移往武荖坑風景區連辦16年，2017縣府看中生態綠洲鄰近冬山鄉市區、交通便利，將綠博搬到生態綠舟舉行，期盼順勢帶動生態綠舟與冬山老街發展。

去年，前宜蘭縣代理縣長陳金德，就曾認為生態綠舟有展區難以集中，以及停車位不夠等問題，研擬要將綠博搬回武荖坑，但最終仍因考量生態綠舟交通方便，及冬山鄉的觀光發展而暫緩。

林姿妙今在縣務會議宣布，考量生態綠舟周邊的農地，3年租約已到期，冬山火車站附近，鄉公所今年起進進行「溪南綠色轉運亮點計畫」工程，預計明年底完工，生態綠舟周邊也不少地方都在施工，恐影響綠博交通與景觀，因此決定明年將綠博搬回武荖坑。

林姿妙說，武荖坑風景區過去曾是連續16年綠博主辦場地，希望綠博明年搬回去後，能變得更好。

宜蘭縣長縣長林姿妙今在縣務會議宣布，綠博主辦場地，將從冬山河生態綠舟，移回蘇澳鎮武荖坑風景區舉行。（圖由宜蘭縣政府提供）

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