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大功告成！2000噸南方澳斷橋27天拆光
2019-11-04 22:22:58
首次上稿 16:33
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更新時間 22:22
［記者江志雄／宜蘭報導］南方澳斷橋歷經27天施工，今晚9點50分陸續吊起斷橋最後3塊橋面版，拆除工作完成，隨即啟動重建工程，新橋設計標已順利發包，預計本月11日在南方澳召開首場說明會；蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，新橋首重安全性，盼儘速動工，3年內如期完工。
南方澳新橋重建責付蘇花改工程處施工，設計標（設計圖）由台灣世曦工程顧問公司得標，考量當地臨海特性，朝向「預力混凝土箱型樑橋」規劃設計，至於採用何種造型？如何添加在地元素？將透過說明會聽取各界意見再作決定。
蘇花改工程處長邵厚潔今天造訪蘇澳區漁會，敲定11日在漁會召開說明會，他強調，重建工程有2大原則，包括施工期間不影響航道、日後容易維修，歡迎鄉親踴躍出席說明會，為新橋設計提供建言。
10/1橋斷 11/5中午全面開放漁船航行
蔡源龍說，新橋設計安全擺第一，建議建造新橋時，同步拆除舊橋兩側引橋，交通部當初承諾3年內完工，他希望2022年10月1日前順利啟用，帶給南方澳新氣象。
南方澳跨港大橋10月1日坍塌，造成6名外籍漁工罹難，12人受傷住院，台灣港務公司10月9日開始拆解斷橋，今晚進入尾聲，宏禹一號平台船駛向工區，吊離最後3塊橋面版，總計27天來，切割吊離2000噸重的斷橋殘骸，拆除工作大功告成。
施工團隊潛水工班接續進入海底清除斷橋鋼纜等障礙物，確認安全無虞，斷橋所在的航道水域，將在明天中午全面開放漁船航行。