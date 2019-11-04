大功告成！2000噸南方澳斷橋27天拆光

南方澳斷橋拆除，施工團隊陸續吊離橋面版。（資料照，記者江志雄翻攝）

2019-11-04 22:22:58

首次上稿 16:33

更新時間 22:22

［記者江志雄／宜蘭報導］南方澳斷橋歷經27天施工，今晚9點50分陸續吊起斷橋最後3塊橋面版，拆除工作完成，隨即啟動重建工程，新橋設計標已順利發包，預計本月11日在南方澳召開首場說明會；蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，新橋首重安全性，盼儘速動工，3年內如期完工。

南方澳新橋重建責付蘇花改工程處施工，設計標（設計圖）由台灣世曦工程顧問公司得標，考量當地臨海特性，朝向「預力混凝土箱型樑橋」規劃設計，至於採用何種造型？如何添加在地元素？將透過說明會聽取各界意見再作決定。

蘇花改工程處長邵厚潔今天造訪蘇澳區漁會，敲定11日在漁會召開說明會，他強調，重建工程有2大原則，包括施工期間不影響航道、日後容易維修，歡迎鄉親踴躍出席說明會，為新橋設計提供建言。

10/1橋斷 11/5中午全面開放漁船航行

蔡源龍說，新橋設計安全擺第一，建議建造新橋時，同步拆除舊橋兩側引橋，交通部當初承諾3年內完工，他希望2022年10月1日前順利啟用，帶給南方澳新氣象。

南方澳跨港大橋10月1日坍塌，造成6名外籍漁工罹難，12人受傷住院，台灣港務公司10月9日開始拆解斷橋，今晚進入尾聲，宏禹一號平台船駛向工區，吊離最後3塊橋面版，總計27天來，切割吊離2000噸重的斷橋殘骸，拆除工作大功告成。

施工團隊潛水工班接續進入海底清除斷橋鋼纜等障礙物，確認安全無虞，斷橋所在的航道水域，將在明天中午全面開放漁船航行。

南方澳跨港大橋坍塌後，台灣港務公司10月9日開始拆除工作。（資料照，記者江志雄攝）

施工團隊10月10日吊離鋼構橋拱。（資料照，記者江志雄攝）

宏禹一號平台船傍晚移泊工區水域，吊離最後3塊橋面版。（記者江志雄翻攝）

斷橋拆除後接著清理航道水域，航道將在明天中午全面開放漁船航行。（記者江志雄翻攝）

宏禹1號平台船晚間9點50分起陸續吊離南方澳斷橋最後3塊橋面版。（記者江志雄翻攝）

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