宜蘭市迎媽祖 送2000份虎頭包爆米花

2019-09-04 16:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕北臺灣媽祖文化節將在6日至8日登場，鑒於宜蘭市多間寺廟將共同參與活動，宜蘭市公所準備香案恭迎媽祖聖駕蒞臨，在昭應宮、宜蘭市公所2處準備共2000份用「虎頭包」包裝的爆米花，發送給遶境的信徒，送完為止；宜蘭市長江聰淵指出，希望藉此讓索取民眾「吃平安」，也幫助市內的育成廠商推銷產品。

北臺灣媽祖文化節已邁入第16年，今年輪值主祀「宜蘭媽」的南方澳南天宮舉辦，宜蘭市昭應宮神尊將搭船參加海巡活動，並在廟宇前設置點心站，廟前中山路也會有鑽轎腳活動；東嶽廟神尊也將搭船參加海巡活動及設置點心站，並至力行國小接駕；五穀廟則提供神將到力行國小接駕及設置點心站；慈惠堂則將於7日中午在縣府提供點心站；三聖宮、妙慈宮神尊也都會將搭船參加海巡及陸巡遶境，

宜蘭市公所為響應民俗慶典遶境陸巡活動，7日在市公所準備香案，恭迎媽祖聖駕蒞臨，在昭應宮、宜蘭市公所2處準備2000份以「虎頭包」包裝的爆米花，發送給遶境的信徒；這款特色爆米花是由「宜蘭市創新育成中心」進駐廠商騎士穀堡與廣生藥房合作推出，共有「洛花仙子茶」與「十三道孜味」2種口味。

江聰淵指出，爆米花過過香火後，希望讓信徒吃平安，北臺灣媽祖遶境活動是宜蘭重要民俗宗教盛事，也是全國極富特色的宗教文化活動，他預祝活動一年比一年盛大，遶境活動順利圓滿。

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