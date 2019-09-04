反毒宣導臨時改各班播影片 蘭女否認因拒王金平入校園

2019-09-04 09:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］前立法院長王金平原定今日前往蘭陽女中，參與反毒宣導活動，但昨下午突然取消行程，引發譁然；負責安排活動的郭先生說，校方一開始有表達院長到校園很敏感，本以為經過溝通活動可以照常進行，不料，學校又突然說禮堂電力施工，好好的宣導活動被迫取消，他也很無奈；校方回應，禮堂確實在施工，宣導改為到各班播影片的方式處理，絕沒有拒絕王金平入校園。

文化大學6名表演特技的學生，約6年前開始在各地表演，進行反毒宣導，王金平認識該6名學生後，開始給予協助，每年都會陪同學生到全國各校演出、宣導，學生今年來到宜蘭，安排9場反毒宣導表演，原定今下午要到蘭陽女中演出，王金平也要陪同參與。

不料，昨天下午校方突然發出通知，表示反毒教育是教育宣導，因電力工程影響場地問題，調整辦理方式；協助安排活動的郭先生說，院長每年都會陪同學生到各校宣導，非常單純，完全與政治無關，但今年第一次遇到院長無法參與的狀況。

郭先生指出，校方一開始就有說院長到校園很敏感，經過溝通本以為沒問題，沒想到昨下午校方又以禮堂施工為由，改變宣導的模式，院長原定的行程被迫取消，讓他也很無奈，他強調，活動真的是很單純的反毒宣導。

蘭女指出，沒有拒絕王金平進入校園，是因為禮堂電力有一些問題需要施工，才會改以到各班播放影片的方式來做宣導。

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