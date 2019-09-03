太平山林鐵溯源 找回40年前小火車馳騁田野美好記憶

2019-09-03 19:09

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林鐵道停駛40年，行政院朝向復駛方向規劃，地方上興起林鐵溯源氛圍，依照羅東林管處繪製的林鐵舊線地圖尋幽訪勝，遙想當年小火車馳騁田野的景象。

太平山林鐵平原線從土場到竹林站，沿途10座車站，天送埤站保留原始站體，名氣最響亮，土場、大洲、竹林站歷經改建，樂水和牛鬥站年久失修，清水湖、三星、萬富、歪仔歪站已被拆除。

羅東林管處曾派員踏查舊路線，2年前製作林鐵舊線地圖，在被拆除車站舊址設置林鐵意象，依循現有交通路線造訪10處舊站，從羅東林業文化園區內的竹林站，到太平山下的土場車站，若騎乘單車，一趟車程3到4小時，開車約1小時。

太平山林鐵平原線全長36.69公里，1924年通車，1979年停駛後，各界以為就此走入歷史，不料，行政院拋出復駛構想，成為熱門話題，近來不少人走訪羅東林業文化園區，了解這段歷史，或揪友沿著林鐵舊線騎鐵馬，懷想行駛55年的太平山小火車。

太平山林鐵平原線又稱為羅東林鐵，羅東林管處印製的羅東林鐵舊線地圖，分成中、英文2種版本，屬於防水材質，置於竹林車站站區展售，每份10元，林管處副處長董世良歡迎大家按圖索驥，體驗太平山林鐵昔日風華。

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