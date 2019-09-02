宜蘭免費營養午餐上路 首日菜色曝光

2019-09-02 16:06

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣國中小學「免費營養午餐」，這學期起正式上路，菜色為3菜1湯，今天有滷白菜、炒青江菜、滷肉以及玉米濃湯，學童吃到免費餐點，樂得笑說「免錢真好！」林姿妙今到頭城國小視察午餐菜色，強調所用食材、調味料須符合國家標準，還要成立稽查小組，維護營養午餐品質。

宜蘭縣財源有限，營養午餐免費政策，粗估每年至少需2.6億元預算，縣府為力拚上任首年「兌現」政見，今年6月提出追加預算，提列1.22億元經費，讓政策9月就能上路。

108學年度第1學期開學，營養午餐免費今天宣布隨著上路，中午林姿妙跑到頭城國小，視察午餐供餐情況。

「要吃飽一點哦！」林姿妙還穿上圍裙、戴上口罩、頭套，化身打飯小助手，看到學童吃得少，還不忘將碗裡多加菜，「多吃一點才能快快長大！」隨後與學童、導師共進午餐。

今天菜色有炒青菜、白菜滷、滷肉以及玉米濃湯，六年級學生林子瑜說，菜色跟過去差不多，但不用每個月再繳錢，「爸爸、媽媽跟我都很開心！」

林姿妙說，她是「母兼父職」，拉拔4名子女長大，了解爸爸、媽媽想要什麼，因此營養午餐非常重要，她對於縣議會通過預算，減輕年輕父母的負擔，要致上最高謝意。

林姿妙指出，她要求所有食材、調味料須符合國家表準，縣府教育處也會組成稽查小組，從買菜、清洗到煮菜的過程，確認孩子能吃得健康、營養又衛生。

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