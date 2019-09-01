頭城搶孤率先「倒翻棚」卻錯失冠軍 親友抱不平

2019-09-01 15:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「頭城搶孤」8月29日深夜登場，羅東鎮公所選手李育任率先「倒翻棚」摘冠，但超過規定的2分鐘，喪失資格，李的親友不滿，提出多點質疑，認為裁判溝通不良，「誰計時？」、「誰宣布超過時間？」都沒人說清楚，要主辦單位「踹共」否則不排除出面抗議；對此，頭城鎮中元祭典協會表示，競賽規則都有說明清楚，並無疏失。

頭城搶孤是農曆「鬼門關」的壓軸，今年有12支隊伍出賽，羅東鎮公所報名3隊，分別為「羅東鎮公所」、「羅東鎮公所A」、「羅東鎮公所B」。

代表「羅東鎮公所」的李育任，是上屆搶孤冠軍，今年他再度參賽，一開賽就遙遙甩開對手，比賽開始約10分鐘左右，李率先「倒翻棚」獲得冠軍。

當李準備繼續攀爬孤棧時，卻被裁判告知「倒翻棚」超過規定的2分鐘，被取消資格，最後由第3個「倒翻棚」，但最先鋸下順風旗的「羅東鎮公所A隊」的李東益摘冠。

李育任事後表情落寞，不解怎麼照裁判指示做，就失去冠軍，李的親友不滿，在臉書發文，質疑比賽當時孤棚上及地面的裁判「鬧雙包」，造成選手誤判時間，引起網友熱烈討論。

李育任的叔叔指出，棚上裁判要求李育任先扣上安全帶，還稱「安全為重，先扣不會計分」，李知道扣上安全帶後就開始計時，起初拒絕，但最後在裁判催促下，才趕緊扣上安全帶。

李育任的叔叔說，攀孤柱相當耗體力，選手會先在棚下休息再繼續「倒翻棚」，沒想到聽從裁判指示先扣安全帶，等到擦乾手心牛油在繼續上攀，卻反而超出時間，被判失格。

賽事結束後，李育任隊友、家人幫他打抱不平，認為先扣安全帶不扣分是「陷阱」，且賽場未設計時器、裁判也未宣布計時開始，甚至等到李育任爬孤棧至一半時，才說他喪失資格，必須下來，選手要如何信服？

搶孤最先「倒翻棚」者奪冠，恆春鎮搶孤隊第2個倒翻棚，原本觀眾以為恆春隊奪冠，但因為李育任失格，冠軍成為第1個鋸下順風旗者。

李育任家人指出，賽事爭議至今未公開解釋，對於羅東A隊、恆春隊都不公平，無法服眾。李育任也透過家人轉述，盼大會還給參賽選手公道，別造成觀眾、選手疑慮。

中元祭典協會理事長楊碧村解釋，賽前都有明確與各領隊開會，講述本屆規則，是否是領隊、隊員溝通出問題，才造成誤會。今年是他第一次接任理事長，但大會並無疏失，比賽過程全部遵守規則，對於選手疑慮，明年會再檢討改進。

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