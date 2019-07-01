暑假限定的「紅眼」遊憩路線啟動 太平山半夜開門迎賓

2019-07-01 09:03

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣太平山國家森林遊樂區啟動暑假營運模式迎賓，今天起8月31日期間，週日到週五清晨4點開園，週六提早到凌晨2點半，讓遊客上山賞日出，海拔2000公尺的園區氣溫比平地低10度，是避暑的好去處。

太平山夏季日出時間在上午5點到5點半之間，園區迎曙光地點，有太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14公里觀景台、翠峰湖環山步道里程3公里處、望洋山步道觀景台，若天氣良好，在望洋山觀日出，可遠眺蘭陽平原及龜山島。

暑假期間，蹦蹦車每天加開下午3點半的班車，一天共行駛9個班次，每班次180個座位，上午7點開始售票，必須現場購票，當天車票通常在10點半就賣完。

園區採動態總量管制」入園人數達到3000人，入口處的售票站便管制上山，禁止露營、車宿、帶寵物入園，相關旅遊資訊請上太平山森林遊樂區官網查詢，網址：http://tps.forest.gov.tw/。

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