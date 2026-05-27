捷運三鶯線延伸八德 經費160億工程會審議通過

捷運三鶯線延伸八德路線圖。（桃園市捷運工程局提供）

計畫邁入工程招標與實質推動階段 桃園、新北共拚2034年完工

新北市捷運三鶯線延伸桃園市八德段計畫，基本設計工程經費昨獲行政院公共工程委員會審議通過，核定總經費一六〇．五七億元，桃市府表示，感謝中央支持，計畫邁入工程招標與實質推動的階段，將與新北市府合作趕辦後續工程，目標於二〇三四年完工通車，屆時八德民眾往來新北鶯歌，將比公車轉乘台鐵縮短廿分鐘時間。

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2座高架、1座地下車站

捷運三鶯線延伸八德段由桃市府委託新北市府代辦，綜合規劃報告於去年八月獲行政院核定，全線位於八德區，全長約四．〇三公里，將設置兩座高架車站與一座地下車站，路線起於新北三鶯線LB12鶯桃福德站預留尾軌，延伸至端點站LB14站，並與桃捷綠線G04大湳站共構。

桃市捷工局長劉慶豐說，為加速整體計畫推動，桃園、新北積極進行基本設計檢討，桃市府除主動提供桃捷綠線鑽探資料與潛盾施工經驗，供新北市府設計參考，更針對關鍵工程介面，協助研議剩餘土石方收容場所、電塔遷移路徑、施工道路用地取得，以及車站水電環控管線預埋與必要結構預先施作，透過緊密的跨局處與跨市協作，確保工程設計與後續施工無縫接軌。

高架段細部設計昨開標

劉慶豐表示，隨著經費審議通過，新北市政府捷運工程局同步啟動各項標案，其中，高架段細部設計已於昨日開標，全線機電系統標及地下段土建統包標也完成公開閱覽，預計六月上網招標。

串接板南線、桃捷綠線

劉說，三鶯線延伸八德段為串聯桃園「三心六線」與新北「三環六線」關鍵要角，透過延伸線，桃園市民可銜接三鶯線直達板橋、土城，新北市民也能以此轉乘桃捷綠線，通往桃園國際機場、高鐵桃園站或中壢鬧區，未來三鶯線將串接台北捷運板南線、桃捷綠線及台鐵，形成涵蓋就業、就學及遊憩的共同生活圈。

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