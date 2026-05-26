活動中心不足 桃市活用社區空間開課

桃園市民活動中心轉型智慧化、社區化，利用社區空間開課，提高居民參與度。（桃市府提供）

桃園市民活動中心不足，常見多里共用情形，挨批「看得到、租不到」，市府民政局表示，將持續推動E化租借提升管理效率，並將社區空間納入，二〇二四年已擇定中壢三社區試辦，今年擴展至六個行政區四十七處社區，預計開辦五四一堂課程，「把活動中心搬到住家樓下」。

長輩需求增 但建硬體及維護成本高

桃園市高齡人口比例逐年上升，長者健康促進、社交互動、共餐、閱讀等需求增加，但市民活動中心興建及維護成本高，加上現有活動中心功能較為單一等，難以滿足需求。

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民政局表示，全市市民活動中心現有三九六處，為提升管理效率，已導入智慧化管理並建置「E化一條龍」系統，整合線上申請、繳費及場館管理，統計至今年三月底，已有三五〇處活動中心、四九八個空間上線，將持續輔導更多符合資格的場館加入，並透過數據分析優化場館使用效率，目前平均使用率約六十七．三％。

中壢試辦成果佳 擴展至6個行政區

智慧城鄉發展委員會主委廖修武指出，針對市民活動中心租借民眾年齡偏高、可能不熟悉系統操作的情形，智發會已協助各區公所及里幹事辦理相關教育訓練，接續也將推動線上報名機制，導入各區公所長青學苑，部分區公所已完成導入。

396處活動中心 智慧化管理一條龍

民政局長劉思遠提到，市民活動中心是重要的社區服務據點，市府於二〇二四年擇定中壢三個社區做為示範點，推動「社區安居共享好生活計畫」，將課程、共餐、健康促進與社交活動帶到社區，將參考中壢區試辦經驗，逐步導入公寓大廈資源，分散市民活動中心使用壓力。

民政局說，「社區安居共享好生活計畫」已從中壢區擴展至八德、平鎮、桃園、龜山、大園、楊梅，今年獲補助的四十七處社區，預計辦理五四一堂健康、親子及社福等多元課程，持續強化社區服務量能。

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