桃市皮蛇疫苗補助綁預立醫療 挨批門檻高

桃園市府提供皮蛇疫苗補助，但市民須先完成「預立醫療決定簽署」，議員批條件太嚴。（桃園市衛生局提供）

須先花3500元完成諮商才享第二劑8500元 市府：今年起5人揪團每人500元

桃園市帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助「綁」預立醫療決定（AD），因預立醫療決定諮商所費不貲，議員質疑恐讓補助計畫窒礙難行。對此，桃園市政府強調，預立醫療決定攸關民眾終身，不能視為申請補助的成本，自皮蛇疫苗開辦後，市民簽署預立醫療決定的意願明顯提高，去年簽署人數較前年增加一二一五人，而從今年一月起，衛生所對五人以上團體諮商，費用降為每人五百元。

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「預立醫療決定」主要是依據病人自主權利法，讓成年且具行為能力者在意識清楚時，經諮商後預先以書面表達，在特定臨床條件下，如癌末、植物人等，選擇接受或拒絕維持生命治療與人工營養及流體餵養。桃園市去年七月起開辦皮蛇疫苗補助，將預立醫療決定書簽署納入先決條件之一，由於諮商得自費且不便宜，議員多次要求市府放寬門檻。

議員：形同補助打6折 計畫難推

議員于北辰表示，皮蛇疫苗結合健康管理立意良善，但市民必須先花三五〇〇元完成預立醫療決定，才能享有第二劑八五〇〇元疫苗補助，這一來一往，形同政策打了六折，檢視桃園市皮蛇疫苗補助申請，開辦自今僅六百多人次申請，相較完成預立醫療決定人數仍有一大段差距，要求市府每半年滾動檢討。

衛局：民眾預立醫療不全為補助

市長張善政強調，「帳不能這樣算」，預立醫療決定攸關民眾一輩子，市府希望趁著皮蛇疫苗補助的機會，提醒市民為後續醫療決定著想；衛生局長賈蔚表示，私人醫院一對一的諮商費用可能會到三五〇〇元，但市府配合皮蛇疫苗補助，去年下半年即在十三區衛生所開設預立醫療決定諮詢門診，今年起也提供五人以上團體諮商每人五百元，費用是全國最低，而民眾進行預立醫療決定的目的，也不全是為了要申請皮蛇疫苗補助。

13區衛生所也有開設諮詢門診

衛生局補充，皮蛇疫苗補助自開辦至今年三月十五日，共補助六七九人次，而十三區衛生所截至目前已完成七九五份預立醫療決定簽署，今年一月起五人以上團體諮商，每人五百元，大幅降低預立醫療決定自費負擔。

衛生局分析，去年七月開辦皮蛇疫苗補助計畫後，確實提升民眾簽署預立醫療決定意願，統計二〇二四年全市簽署二〇三〇人，去年簽署增至三二四五人。

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