為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 桃園市

    桃市皮蛇疫苗補助綁預立醫療 挨批門檻高

    2026/03/23 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市府提供皮蛇疫苗補助，但市民須先完成「預立醫療決定簽署」，議員批條件太嚴。（桃園市衛生局提供）

    桃園市府提供皮蛇疫苗補助，但市民須先完成「預立醫療決定簽署」，議員批條件太嚴。（桃園市衛生局提供）

    須先花3500元完成諮商才享第二劑8500元 市府：今年起5人揪團每人500元

    桃園市帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助「綁」預立醫療決定（AD），因預立醫療決定諮商所費不貲，議員質疑恐讓補助計畫窒礙難行。對此，桃園市政府強調，預立醫療決定攸關民眾終身，不能視為申請補助的成本，自皮蛇疫苗開辦後，市民簽署預立醫療決定的意願明顯提高，去年簽署人數較前年增加一二一五人，而從今年一月起，衛生所對五人以上團體諮商，費用降為每人五百元。

    「預立醫療決定」主要是依據病人自主權利法，讓成年且具行為能力者在意識清楚時，經諮商後預先以書面表達，在特定臨床條件下，如癌末、植物人等，選擇接受或拒絕維持生命治療與人工營養及流體餵養。桃園市去年七月起開辦皮蛇疫苗補助，將預立醫療決定書簽署納入先決條件之一，由於諮商得自費且不便宜，議員多次要求市府放寬門檻。

    議員：形同補助打6折 計畫難推

    議員于北辰表示，皮蛇疫苗結合健康管理立意良善，但市民必須先花三五〇〇元完成預立醫療決定，才能享有第二劑八五〇〇元疫苗補助，這一來一往，形同政策打了六折，檢視桃園市皮蛇疫苗補助申請，開辦自今僅六百多人次申請，相較完成預立醫療決定人數仍有一大段差距，要求市府每半年滾動檢討。

    衛局：民眾預立醫療不全為補助

    市長張善政強調，「帳不能這樣算」，預立醫療決定攸關民眾一輩子，市府希望趁著皮蛇疫苗補助的機會，提醒市民為後續醫療決定著想；衛生局長賈蔚表示，私人醫院一對一的諮商費用可能會到三五〇〇元，但市府配合皮蛇疫苗補助，去年下半年即在十三區衛生所開設預立醫療決定諮詢門診，今年起也提供五人以上團體諮商每人五百元，費用是全國最低，而民眾進行預立醫療決定的目的，也不全是為了要申請皮蛇疫苗補助。

    13區衛生所也有開設諮詢門診

    衛生局補充，皮蛇疫苗補助自開辦至今年三月十五日，共補助六七九人次，而十三區衛生所截至目前已完成七九五份預立醫療決定簽署，今年一月起五人以上團體諮商，每人五百元，大幅降低預立醫療決定自費負擔。

    衛生局分析，去年七月開辦皮蛇疫苗補助計畫後，確實提升民眾簽署預立醫療決定意願，統計二〇二四年全市簽署二〇三〇人，去年簽署增至三二四五人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播