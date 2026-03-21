老宅延壽復新 桃市3年獲中央補助3.45億

內政部「老宅延壽機能復新計畫」，每棟公寓最高補助九六〇萬元，修繕管線、防水、增設電梯等。（記者謝武雄攝）

修繕管線、防水、增設電梯 每棟最高補助960萬 最多可整修50棟

桃園市議會定期會議程昨為市府都市發展局工作報告，跨黨派議員關注內政部「老宅延壽機能復新計畫」實施方式、期程，都發局長江南志答詢表示，行政院已經核定上位計畫，待內政部國土管理署發布施行細則後，市府就會設置專門窗口，並成立顧問團到各地召開說明會，已知每棟公寓最高補助九六〇萬元，全國三年五十億元預算，桃市依照老屋比例約可獲補助三億四千五百萬元，地方配合款同期間編列五千二百萬元，預估最多可整修五十棟老舊公寓。

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市議員彭俊豪、黃家齊、葉明月、陳美梅、錢龍、陳治文質詢時，都提到中央去年就開始宣導老宅延壽計畫，很多民眾都向他們詢問何時可以申請、額度多少等問題；彭俊豪強調，希望把餅做大，讓受益人更多。

黃家齊說，老宅延壽強調不拆除重建，重點為修繕管線、防水、增設電梯等，但桃園市公寓大廈修繕補助，近三年申請增設電梯僅八件，其中，公寓大廈才兩件，希望未來老宅延壽增設電梯項目要記取以往經驗；陳治文提到，很多老舊公寓根本就沒有管委會，即使有老宅延壽計畫，可能還是「看得到，摸不到」的福利政策。

市府建議中央可編500億預算

副市長王明鉅回應，建議中央考慮一口氣編列五百億元預算，讓民眾有感，畢竟單單桃市符合屋齡卅年以上、四到六層公寓及透天住宅數量，就高達一萬一千棟，一年只有十五、六戶舊宅可以接受補助，仍是杯水車薪，讓民眾有買樂透（很難中）的感覺。

申請將以管委會為主體

江南志表示，行政院核定的只是上位計畫，內政部可能在三月底就會發布施行細則；市府建築管理處長莊敬權說，由於數量有限，補助方式到底是「先到先贏」，還是積分制，仍未定案；至於積分的明細、評分的方式，也都尚未定案，老舊公寓申請還是要以管委會為主體，未來會協助老舊公寓成立管委會，如此也能定期申請公寓大廈修繕補助。

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