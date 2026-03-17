桃市「有頭鹿」職訓 照服員專訓開23班760名額

桃園市政府就業職訓服務處因應高齡化社會發展及補實照顧服務人力方針，持續推動照顧服務員訓練，以提供有長照需求的民眾良好的照顧及服務品質，所設立「有頭鹿職能訓練場」今年計畫舉辦照顧服務員專班共廿三班次，提供七百六十個名額，想加入照顧服務產業的民眾即起可向相關訓練單位報名。

就服處長陳秋媚昨表示，照顧服務員訓練專班去年開辦廿三班次，共有七百四十二名學員結訓，訓後就業率逾九十四％。今年有社團法人中華民國弘揚看護協會、寬福護理之家、社團法人桃園市安安照護協會、信安護理之家及桃園市私立慈得居家長照機構等十八家訓練單位，訓練地點遍及桃園、中壢、八德、龜山、楊梅、平鎮及龍潭區，除了實體課程配合衛生福利部長期照顧專業人員數位學習平台，提供完成平台核心課程並取得證書者，接續參加訓練單位所辦理的術科課程，能多元選擇參訓機制。

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參與此訓練專班的學員經考評合格並取得結業證書者，若符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，經審查符合者，可全額補助訓練費，一般身分者補助八十％費用；除訓練費用補助，亦可透過訓練單位及就業職訓服務處的媒合至長照機構工作，同時運用照顧服務員就業獎助措施，同步達到提升自我的專業職能及穩定收入來源。

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