    首頁 > 桃園市

    桃市逕遷人口 房東不同意租客遷入最多

    2025/11/16 05:30
    逕遷人口不居住卻不遷出，房屋所權人可提申請將其戶籍遷入戶政所。（記者周敏鴻攝）

    逕遷人口不居住卻不遷出，房屋所權人可提申請將其戶籍遷入戶政所。（記者周敏鴻攝）

    記者周敏鴻／專題報導

    坊間普遍以為民眾將戶籍逕遷到戶政事務所的主因是「躲債」，實則以「房屋出租人不同意租客戶籍遷入」最多，桃園市政府民政局正在清查「戶籍逕遷至戶政事務所一年以上者」，今年應清查人口共一萬二七八人，較去年多七〇七人，逕遷人口數最多的行政區是桃園區二四七〇人，可能是民眾因都會區的就業機會較多而來工作並租屋設籍，因故未實際居住後卻未主動遷出有關。

    桃園區逕遷人口數2470人 全市最多

    內政部二〇一一年七月一日公布「清查人口作業規定」，要求全國戶所每年九到十二月，須清查戶籍逕遷到戶所一年以上的民眾，以落實戶籍登記，並確保戶籍資料與實際人口的現況相符。

    民政局統計，全市逕遷人口數最多的行政區前三名是桃園區二四七〇人、中壢區一七九八人、平鎮區一二四九人，最少的是復興區僅四人，逕遷人口數與人口密度頗為一致，男性七二四〇人是女性三〇三八人的兩倍以上，有明顯差異。

    躲債次之 避免影響家庭正常生活

    許多人直覺民眾將戶籍逕遷到戶所，是為了躲債，內政部曾委託學者研究，發現「因債務糾葛而將個人身分隱蔽」可能是主因之一，並指「這類逕遷人口是為避免影響家庭的正常生活，才將戶籍登記在與住所不同的所在」。

    不過，民政局依實務狀況分析，以「房屋出租人不同意租客戶籍遷入」為最多，其次才是躲債，另有「無固定住居所」、「入住之照護機構與住所為違章建築」等原因。

    民政局：人口清查確保選舉正當性

    民政局長劉思遠強調，戶籍是證明個人身分與法定住址的重要憑證，是享有權利、履行義務的依據，政府的施政規劃、預算分配、國力調查、人力資源運用、學術研究等面向，都需要正確的戶籍登記與人口統計資料等，民眾應配合人口清查作業，有助於公平分配資源、確保選舉制度正當性。

