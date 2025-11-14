為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園議員爆庇護工場違規 促市府督導

    2025/11/14 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    今年「桃園萬聖城」在月初結束，議員張碩芳昨在議會市政總質詢時爆料，某庇護工場二位學員被迫在桃園藝文特區活動現場賣糕點，整天在高溫下長時間工作，缺乏輪替與休息，顯示工場在人力安排與安全管理上存在疏漏，學員被要求賣不到一萬元不得回家，晚上七、八點還在工作，疑似未獲發加班費，市府要善盡督導責任。

    市府勞動局身障就業科長黃碩斌說，稽查得知二位學員各於前年十一月、今年七月到職，簽訂勞動契約的工作時間是到晚上七點卅分，學員可加班，工場須依勞基法給薪，學員在外販賣物品應有老師陪同，本案並未陪同，明顯違規。

    黃碩斌表示，十日週一已行文庇護工場，要求文到三日內提供二位學員一整年的出勤紀錄，若加班異常，會依法開罰工場，若工場拒不提供資料、不回函說明，加上教師未陪同學員等違規情節，將予吊銷工場許可證，一年可獲得二五〇到三五〇萬元補助也將取消，另查工場是為激勵學員才表達「賣完才能回家」，實則沒賣完也可以回家。

    庇護工場黃姓負責人說，老師在攤位現場可以看到學員賣東西情形，學員也可向老師求救，學員上、下班都按規定給薪，逾時部分都有加班費，工場在龜山區，考量回去打卡不方便，會讓學員先回家，第二天再打卡簽名，他收到勞動局公文後會按期限回覆。

