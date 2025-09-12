桃園鐵玫瑰藝術節10/25登場 9檔節目

桃園鐵玫瑰藝術節將於10月25日登場，主辦單位昨安排FOCASA馬戲團帶來專業演出。（記者謝武雄攝）

2025/09/12 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025桃園鐵玫瑰藝術節將於十月廿五日登場，以「半透明城市」為主題，「城市中邊界的消弭或增生」為核心，邀集日本「結城座」、澳門「足跡Step Out」、我國FOCASA馬戲團等團隊帶來九檔節目，還規劃戲劇、舞蹈、馬戲等演出類型的免費周邊活動，市府昨辦記者會時說明這個月起就有暖身活動，歡迎民眾參與。

今天購票仍有75折早鳥優惠

市長張善政表示，今年鐵玫瑰藝術節從十月廿五日進行至十一月廿三日，上個月十五日中午開賣一日快閃活動「三折限量票券」，數分鐘內就被搶購一空，也點燃藝術節熱度，今天購票仍有七五折早鳥優惠，明起多種購票方案，包括四人同行、城市套票八折、桃展會員八五折，以及青年席位（文化幣）專屬優惠三百元或五折等。

日本結城座「變身」舞台劇 擔綱開幕演出

文化局長邱正生表示，結城座帶來「變身」舞台劇擔綱開幕演出，該劇於二○二二年日本首演就引發熱烈迴響，是改編卡夫卡名作「變形記」，透過有三九○年歷史江戶懸絲傀儡技藝，引領觀眾走進卡夫卡筆下世界。

敦青舞蹈團攜手馬尼拉芭蕾舞團Ballet Manila，演出芭蕾舞劇「白雪公主 Snow White」；足跡Step Out表演融合光影、魔幻敘事的「影的告別」；FOCASA馬戲團「解憂快餐車」則將馬戲與雜技帶入劇場，讓馬戲走進大眾生活；君舞蹈劇場再度攜手編舞家林文中推出「家鄉的歌」，描繪移工在異地故事；犀牛劇團「COMA」也是一時之選。

吳庭寬&藍雨楨「城市．聲音／身體／記憶」工作坊，針對移工生活議題與觀眾進行對話；「身體氣象館」策劃系列「表演人權」展演活動，於市立圖書館總館一樓辦理「藝術共融」特展，十四日影片放映會，播放聽障、視障、腦麻等族群呈現舞蹈、視覺等創作過程，由身體氣象館姚立群與協同策展人吳思鋒映後對談。

