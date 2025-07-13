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    首頁　>　桃園市

    龍潭國小操場 擬興建地下停車場

    桃園市府規劃在龍潭國小操場興建地下二層停車場，可停342輛車。（交通局提供）

    桃園市府規劃在龍潭國小操場興建地下二層停車場，可停342輛車。（交通局提供）

    2025/07/13 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龍潭區龍潭國小、龍元宮附近鬧區停車位一位難求，市府交通局研擬兩個解決方案，一是在龍潭國小、龍潭高中操場興建地下一層停車場，二是龍潭國小操場興建地下二層停車場，評估後決採第二案，初步規劃提供三四二個停車位，但須代拆代建龍潭國小圖書館及神龍路五十三巷道路拓寬徵收，所需經費高達十一億元，正爭取中央補助。

    議員張肇良說，龍潭老城區目前沒有公有地可以蓋停車場，使用學校空間無可厚非，其他地方也有前例可循，龍潭國小及龍潭高中兩校操場緊鄰，無論是第一、二案皆可行，但要考量神龍路側包含學校用地、私有土地，私有地主都希望市府協議價購，呼籲市府加快土地取得作業進度。

    議員劉熒隆表示，目前龍潭老城區的停車格約一三○個，根本不夠，為了吸引更多觀光人潮和滿足居民生活需求，興建地下停車場已是當務之急；議員徐玉樹說，龍元宮商圈鄰近龍潭大池，周邊有許多美食小吃，學校操場興建停車場既然定案，就加快腳步進行。

    交通局停車管理工程科長巫秀堅表示，規劃在龍潭國小操場興建地下二層停車場，含圖書館代拆代建，工期約五年，停車場出口規劃在神龍路五十三巷，必須拓寬以連接神龍路。

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