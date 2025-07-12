桃園罷藍委告急 罷團喊公民意志催票

罷免國民黨立委呂玉玲團隊昨在平鎮新勢公園辦街講，多位民進黨桃園市議員及新北市議員顏蔚慈（右三）一同宣傳。（記者黃政嘉攝）

2025/07/12 05:30

部分民調顯示僅牛煦庭可能被罷 鄧永城︰催出危機感 爭取游離票

〔記者謝武雄、黃政嘉、周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕桃園市罷團持續宣傳罷免六席國民黨立委，部分民調呈現同意罷免第一選區立委牛煦庭的比例高於不同意，其他選區則落後，對此，罷免第四選區立委萬美玲罷團領銜人鄧永城昨在社群發文，喊話大家不用被民調驚慌到手足無措，但絕對不能小看國民黨的組織票，如今要下架親共害台立委，必須用公民意志戰勝傳統組織。

請繼續往下閱讀...

鄧︰藍組織戰收買人心 起作用

鄧永城分析，目前桃市罷藍委態勢，不同意罷免、游離票與同意罷免的比例，仍以前者居多，主因國民黨在說明會上誤導民眾，藍委用米粉、吐司和野餐墊等物品收買人心，在社群平台封鎖不同的意見等，明目張膽的行政不中立、綁樁固票的手段，所鞏固的組織票起了作用。

鄧永城強調，自由民主的台灣不該被這麼廉價的交換掉，面對前述藍營攻勢，除了要催出同意罷免的基本盤，更要說明台灣面臨的危機，以爭取游離票，加快腳步追趕民調差距，用公民意志戰勝傳統組織。

罷呂玉玲街講 批刪凍國防預算

罷免第五選區立委呂玉玲的「罷呂清玲」團隊，昨在平鎮區新勢公園辦街講，高呼「罷免是愛，守護後代」；新北市議員顏蔚慈助講提及，平鎮的軍公教、眷村人口多，呂玉玲卻背棄忠貞新村孤軍的反共精神，藍白聯手刪凍國防預算九八四億元，非常不應該，必須罷呂。

中壢青昇宮 今辦音樂晚會宣講

第一、三、四、六選區罷團聯合作戰，公布七月廿六日罷免投票日前的衝刺行事曆，預告十四到十六日響應從楊梅錫福宮出發的「護國大遶境」，還有反共護台志工聯盟今晚在中壢青昇宮辦「罷免是愛，反共護台」公民晚會，立委王義川、「鷹爸」徐柏岳、民謠大師陳明章等人宣講，及以音樂形式宣傳，盼能成功凝聚支持「大罷免，大成功」的民意。

罷涂權吉 觀音、楊梅健走宣傳

罷免第二選區立委涂權吉的「全力一擊」團隊，今早八點、明晨七點半分別在觀音區新坡育兒資源站、楊梅區福人登山步道登山口辦健走向山友宣傳罷免，前立委高嘉瑜參與楊梅場並至大成路市場掃街。

國民黨反罷免 大咖齊聚助講

國民黨昨在桃園市舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，多位黨內要角包括韓國瑜、朱立倫、侯友宜、盧秀燕等宣講，爭取支持者七月廿六日投票不同意罷免立委萬美玲、呂玉玲、魯明哲等人，南桃園場次晚間開始時，剛好在立法院藍白黨團聯手通過「普發現金一萬元」後，黨主席朱立倫表示，這不是政府施捨，去年政府超額稅收五千多億元，是將從民眾多拿稅收的部分還給大家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法