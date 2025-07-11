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    首頁　>　桃園市

    綠營五一戰隊催票 吳思瑤：關鍵一戰在桃園

    立法院民進黨團「五一戰隊」到桃園市場掃街催罷免票。（記者黃政嘉攝）

    立法院民進黨團「五一戰隊」到桃園市場掃街催罷免票。（記者黃政嘉攝）

    2025/07/11 05:30

    站路口舉標語、市場掃街 兵分二路力挺6席全罷

    〔記者謝武雄、黃政嘉、周敏鴻／桃園報導〕距離罷免國民黨立委投票日僅剩半個月，立法院民進黨團「五一戰隊」昨早由黨團幹事長吳思瑤領軍，兵分二路到北、南桃園，會同選區罷團志工、黨籍議員，著雨衣站路口及市場掃街，宣講罷免六席藍委，民眾回應熱烈；吳受訪強調，國會一年來的亂象，唯有大罷免才能恢復正常，罷免關鍵一戰就在桃園市，一定要六席全罷，請大家七月廿六日投同意罷免票。

    吳：藍委被罷才臨時抱佛腳 大撒幣挽救

    吳思瑤直言，近來國民黨大咖盡出，為遭罷免的藍委助講，但最大咖是人民，在野黨立委不要一昧地在立院毀憲亂政，如今被罷免才臨時抱佛腳，邀黨內重要人士站台及透過大撒幣、花大錢來挽救。

    五一戰隊兩路人馬，一路為立委王義川與林月琴赴中壢區延平路與環北路口，與罷團志工、議員並肩催票，向通勤族揮手、舉標語，籲請力挺罷免過關，一行人再到中壢新明市場、平鎮區山仔頂市場、楊梅區埔心市場拉抬氣勢，新明市場有店家端豆花給王、林品嘗，眾人稱是「民主豆花」。

    王義川：藍白刪客庄預算 社團補助延遲

    王義川表示，藍委若是中華民國派，應該要反共，若是台灣派，應該要保護台灣，但他們刪國防預算，在南桃園客家庄刪預算，讓很多社團補助延遲，日前颱風造成南部災情，相關災損補助、預備金等農業預算，藍委之前做了刪除決定，這都是市民看不下去的，所以要罷免藍委，讓他們知道跟人民做對的後果。

    林月琴說，藍委涂權吉質詢率僅五十六％，不管是兒童及少年性剝削防制條例、兒童托育服務法，甚至全民健康保險資料管理條例的修法，「每場修法會議，我幾乎沒有看到他」，涂既然這麼不想上班，那就離開立院。

    另一路是吳思瑤與立委郭昱晴、張雅琳、李坤城及罷團志工、議員，先在桃園區成功路二段與三民路口，高舉同意罷免看板，向上班族喊話「七二六，投同意」，隨後轉往龜山區龜山市場、桃園新永和市場宣傳，有熱情民眾請吃「民主仙草」。

    張雅琳強調，這場大罷免不是誰選輸翻桌，而是公民用選票翻轉國會亂象的開始；吳思瑤說，公民站在罷免第一線，五一戰隊站出來做強大後援，努力到最後一分鐘，桃園市很重要，一定要六席全罷。

    立法院民進黨團「五一戰隊」到桃園站路口催罷免票，吳思瑤強調，關鍵一戰在桃園市，一定要六席全罷。 （記者周敏鴻攝）

    立法院民進黨團「五一戰隊」到桃園站路口催罷免票，吳思瑤強調，關鍵一戰在桃園市，一定要六席全罷。 （記者周敏鴻攝）

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