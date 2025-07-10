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    首頁　>　桃園市

    桃園拚6藍委全罷 民團籲1人拉3人

    桃園中壢愛麵子客家風味館掛上「7月26日 同意罷免傅崐萁」布條，為同意罷免催票。（記者李容萍攝）

    桃園中壢愛麵子客家風味館掛上「7月26日 同意罷免傅崐萁」布條，為同意罷免催票。（記者李容萍攝）

    2025/07/10 05:30

    中壢青昇宮12日辦「反共護台」晚會 「破蛋除魯」籲7/26送魯明哲回家

    〔記者李容萍、周敏鴻、黃政嘉、陳璟民／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委，某週刊民調顯示，同意罷免第一選區立委牛煦庭有五十三．四％，高於不同意的四十二．三％，另五區罷免方則落後反罷方，但罷免第三選區立委魯明哲的差距只一．八％，對此，「中壢．破蛋除魯」團隊強調，從一開始不被看好，至今五五波，拚出希望，拜託大家一人拉三人，七月廿六日送魯回家。

    隨著投票日接近，中壢愛麵子客家風味館老闆余能生在店門口高掛「七月廿六日 同意罷免傅崐萁」布條，為各地大罷免催票；反共護台志工聯盟十二日晚上，在中壢青昇宮辦「罷免是愛反共護台」公民晚會，邀立委王義川、鷹爸徐柏岳、音樂創作者陳明章、作家朱宥勳與黃麗群等人呼籲選民支持大罷免。

    罷免第二選區立委涂權吉的「全力一擊」團隊表示，不是仇恨任何人，是愛這片土地，所以決定站出來，最後一哩路，攜手前行不孤單，七二六為台灣投下同意票。

    「萬罷了沒啦」稱罷免方成長

    罷免第四選區立委萬美玲的「萬罷了沒啦」團隊認為，該民調不同意罷萬五十四．四％，同意的四十二．七％，對比立委選舉萬與主要對手的比數為五十五．四六％比卅八．六三％，罷免方成長顯較反罷方多，從初聞罷萬無人相信，到投票在即，證明並非毫無機會，萬的廣告密度堪稱居冠，綁樁固票如贈送米粉、野餐墊是民主之恥。

    「罷呂清玲」加強舉標語宣傳

    至於罷免第五選區立委呂玉玲案，該民調有四十一．一％贊成，五十二．七％反對，「罷呂清玲」團隊發言人吉媽說，這給團隊警訊，「我們要再更努力」，後續兩週多會持續在平鎮、龍潭各地舉標語宣傳罷呂。

    「桃六刪邱」堅持到最後一刻

    罷免第六選區立委邱若華的「桃六刪邱」團隊發文豪氣表示，民調劣勢又如何？從一階就沒輕鬆過，最黑暗的時候，也是最光明的時候，會堅持到最後一刻，因為台灣是家。

    罷免牛煦庭案領銜人、牧師陳曉煒說，有人悲觀認為「桃園太藍（難）了，有一席就不錯了」，但回想過去六個多月的努力，雖然很多人不相信一階能進二階、二階可到三階，他的回答都是「六個都可以」，事實證明罷團做到了，現在被問「三階有幾個能達標（罷免成功）」？他的答案相同，因為看到志工的付出及願意思考的公民變多了，需要市民朋友手中及你去爭取每一張選票，將六個藍委都拉下來。

    魯明哲陣營明晚辦團結之夜

    魯明哲陣營明晚在中壢龍岡森林公園舉辦「反惡罷—中壢後站團結之夜」，邀立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人助講。

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