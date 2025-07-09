提升桃機防洪 大園海方厝排水治理啟動

改善大園區海方厝排水，並提升未來桃園機場第三跑道防洪安全，桃市府推動海方厝排水幹線治理計畫，即將啟動用地取得作業。（水務局提供）

2025/07/09 05:30

當地地勢低窪且緊鄰第3跑道 2027年完工後可降低區域淹水風險

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為改善桃園市大園區海方厝排水，並提升未來桃園機場第三跑道防洪安全，桃園市政府推動海方厝排水幹線治理計畫；市府水務局表示，經濟部已正式公告海方厝用地範圍線圖，市府將儘速完成用地取得及工程設計後動工，整體經費二．三億元由桃園國際機場公司全額負擔，希望能在二○二七年底前完工。

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整體經費約2.3億 桃機公司全負擔

水務局表示，大園區海方厝為桃園市低窪易淹水地區，且緊鄰桃園機場第三跑道，為改善當地排水功能，市府推動海方厝排水幹線治理計畫，經濟部於今年五月公告海方厝用地範圍線圖，明確劃設整治用地範圍，市府將據此展開用地取得作業，整治用地大多為公有地，私有土地僅約○．一公頃，預計近期啟動用地取得作業，並同步進行工程設計，待用地取得後即發包動工，並採分年分期方式完成，希望能趕在二○二七年底前完工。

將設置防洪閘門 加高護岸817公尺

水務局表示，海方厝排水目前面臨多項挑戰，包括部分地勢低於南崁溪水位，現有排水設施防洪保護標準不足，容易造成倒灌與積淹水風險，為全面改善區域排水效能，治理計畫將設置防洪閘門以防止倒灌，並新築或加高護岸八一七公尺提升防護力，同時整治橋梁與箱涵解決水流受阻問題，沿線也將新設四公尺寬水防道路，強化防汛搶險與巡查應變能力。

水務局表示，海方厝排水治理計畫整體經費約二．三億元，由桃機公司全額負擔，完工後可望降低區域淹水風險，提升桃園機場與當地居民的防洪安全與生活品質；另，桃機第三跑道正在開發，區域排水將直接排入南崁溪，南崁溪負擔逕流量將會增加，水務局也正對南崁溪下游段崁下橋至出海口進行護岸改善工程，工程預計二○二八年完成。

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