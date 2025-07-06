罷免機車隊掃街 桃園首站大陣仗

民進黨立委王義川（右）號召「同意罷免大車隊，守護台灣不後退」全台車掃行動。（記者黃政嘉攝）

2025/07/06 05:30

〔記者黃政嘉、周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕力挺公民團體罷免不適任的國民黨立委，民進黨立委王義川號召「同意罷免大車隊，守護台灣不後退」全台車掃行動，昨辦桃園場打前鋒，出發點為平鎮三崇宮廣場，早早集結逾兩百輛大罷免機車隊，王義川與議員彭俊豪站上皮卡率隊北進中壢、桃園至龜山壽山高中，沿路籲請鄉親七月廿六日投票「同意罷免」，與起自花東的「護國大遶境」相輝映。

大罷免機車隊與花東「護國大遶境」 相輝映

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罷免機車隊人車都貼「同意罷免」貼紙，車頭插「票投同意，罷免是愛」的旗子，下午四點出發前，王義川及議員魏筠、許家睿、劉仁照、彭俊豪、陳睿生、黃崇真等人，在三崇宮上香祈求掃街宣傳平安順利。

車隊主要循台一線各路段北上，進入中壢、桃園鬧區，響應者愈來愈多，估計最多超過八百輛、最長超過一公里，多次因紅燈被分開，前方車輛得停等後方車輛跟上，整體彷彿「機車貪食蛇」，六點多抵終點，包括陳雅倫、李宗豪等議員都在途中設物資補給點，各區罷團志工與群眾放鞭炮、搖旗、鳴笛，高喊「罷免投同意，民主更有力」、「大罷免，大同意，大成功」，一同造勢要下架藍委。

王義川受訪表示，罷免機車隊遊行首站選在桃園市，愈跟愈大群，直搗立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲、牛煦庭的選區，「讓國民黨看到就手腳軟冷」，改天再到楊梅找涂權吉；王還怒嗆，民眾黨主席黃國昌配合國民黨及立院黨團總召傅崐萁指揮，在立院程序委員會擋下無數國安法案，「這樣的民眾黨，如果不是中共同路人，那就是中共自己人。」

民眾自發加入遊行 要為民主、反共挺身而出

卅五歲潘小姐與先生加入機車遊行，她說，看不下去藍委傾共、亂刪預算，挺身跟大家關心台灣未來；六十六歲金門縣籍陳姓老翁，因連署罷免立委陳玉珍案未果，嚥不下這口氣，為民主、為反共而全程參與車掃。

另，罷免第一選區立委牛煦庭的「桃園罷牛，桃汰牛氓」團隊，昨辦桃園、蘆竹、龜山宣講列車，退役軍官鷹爸徐柏岳強調，很多深藍人士挺大罷免，是因無法接受藍委舔共賣台；網紅皮筋兒說，桃市六席藍委沒有盡職，應予下架，「民主不能讓，我們來守護」；民進黨立委郭昱晴表示，台灣是主權獨立國家，民主得來不易，但藍白立委用多數暴力，以民主摧毀民主，唯有「七二六罷藍委」，才能保住台灣。

桃園平鎮三崇宮廣場早早集結逾200輛機車。（記者黃政嘉攝）

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