桃園沿海兩席較嚴峻 國民黨：全力保六

立委牛煦庭對罷團領銜人、牧師陳曉煒發出公開辯論戰帖，陳曉煒5日回應「買不對不好的東西要退貨需要辯論嗎」。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/06 05:30

〔記者鄭淑婷、林欣漢／綜合報導〕桃園國民黨六席立委罷免案第二階段連署全送件，國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，沿海兩席較「嚴峻」的選區早已開始動作，將比照一般選舉模式全力以赴，「六席都要保住」。

黃敏恭表示，對於罷團六區第二階連署全數送件都有心理準備，既然第一、二階都過了，黨部的立場就是六席都要保住，第三階段其實跟一般選舉沒兩樣，做好應戰的準備，他也坦言沿海一、二選區是此次罷免案較「嚴峻」的區域，也早就有危機意識，「動得早、也準備得早」，陸續舉辦過大、小場座談會，深入社區跟支持者接觸，其他四區相對比較安全，目前尚未有太大動作，但既然第二階段都已送件，將陸續展開選戰計畫。

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黃敏恭說，桃園六個選區艱困、緊張程度不一，原則上初期採分區進行，後續會有全區作戰規劃。

立委牛煦庭「開第一槍」，四日對罷團領銜人、牧師陳曉煒發出公開辯論戰帖；陳曉煒昨回應：「買不對不好的東西要退貨需要辯論嗎？」並要牛以公聽會方式，告訴大家為何傅崐萁提的案子都舉手？為什麼要在立法院打人？如此才能讓資訊的呈現能對稱、讓客觀的事實能彰顯、讓選民的理性決定最後的成敗。對此，牛發出五點聲明批陳「怯戰」。

立委萬美玲則發文細數自己在中央、地方教育及建設政績，並向支持者喊話，在中選會公告投票日後，大家一定要站出來投出不同意罷免票。

立委邱若華昨回應，上任至今時間不算長，每天戰戰兢兢為地方努力，呼籲選民若覺得這場大罷免不夠正當，請出來投下不同意票，讓想做事的人能做得更好、更多。

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