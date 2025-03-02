連假好天氣 北橫追櫻潮一波波

二二八連假也吸引許多遊客賞花，目前中壢莒光公園八重櫻還有八成花況，花期估至下週。（記者黃政嘉攝）

2025/03/02 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市「北橫櫻花季」適逢二二八連假好天氣，市府觀光旅遊局統計前天拉拉山地區湧入近一萬人賞花，復興區下巴陵至中巴陵的櫻花、拉拉山遊客中心和中巴陵櫻木花道的昭和櫻都盛開中，上巴陵櫻花受天氣影響較晚綻放，恩愛農場富士櫻、千島櫻開花約三成，整體櫻花季將延至三月中、下旬。

觀旅局長周柏吟表示，除了上山賞櫻，白天可暢遊上巴陵觀景台與巴陵鐵塔，欣賞「三龜戲水」美景與群山環繞的大景，晚上滿天星斗，下山可順路去羅浮溫泉泡湯、義盛吊橋體驗電影賽德克．巴萊的場景，或去小烏來天空步道與天空繩橋等景點遊憩。

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中壢區普強里長江長榮在莒光公園種有二百株八重櫻，他說，前天跟昨天連假期間，公園滿是賞櫻人潮，目前還有八成，花期估至下週，另種五百株蝴蝶蘭，現在含苞待放，預期四月開花。

楊梅地區包括伯公岡公園、富岡派出所圍牆邊、伯公岡原始福德祠（廟中廟）入口處，也各有櫻花開花；「富富．小山岡」地方經理人張博舜表示，這些櫻花地點皆近富岡車站，可順道造訪周遭的呂家聲洋樓、富岡故事館，看看老糧倉、喝杯咖啡度過下午也不錯。

中巴陵櫻木花道的昭和櫻盛開。（桃市觀光旅遊局提供）

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