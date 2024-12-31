拉拉山園區受損 農曆年前修復便橋

2024/12/31 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕復興區拉拉山國家森林遊樂區因十月底山區連續降雨，接著康芮颱風侵襲造成邊坡崩塌無法通行，園區自十一月十一日僅以門票十元價格局部開放入口處至遊客中心，導致遊客數銳減，引起當地民宿及拉拉山車隊、商圈業者抱怨生計大受影響。農業部林業及自然保育署新竹分署昨表示，農曆年前會先修復便橋，屆時將再公告農曆春節開放時間。

復興區長蘇佐璽表示，拉拉山國家森林遊樂區當前開放範圍太小，影響遊客入園意願，若無法進入巨木區欣賞巨木風采，根本不會有人想來，當地民宿、餐廳業者反應近期生意慘淡，期盼新竹分署能在農曆年前先修復便道讓遊客可以進入，至少可拉抬園區春節旅遊人氣。

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新竹分署副分署長劉忠憲表示，因受連續豪雨和颱風影響，園區內步道入口過眺望之橋後○．六公里處邊坡發生土石崩塌，倒木也壓損眺望之橋，考量該橋是巨木步道必經路線，採階段性作業先將倒木移除，再進行邊坡治理，修復時間長，目前確定便橋可在農曆年前完成修復，屆時將再公告農曆春節開放時間。

另外，甫以十九萬人次奪得交通部觀光署全國森林遊樂區今年一至十月遊客數第四名的東眼山國家森林遊樂區，因遊客中心正進行整建，農曆春節並無活動規劃。

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