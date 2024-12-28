《桃園》1228客家主題活動 致敬還我母語運動

魏廷朝人權文教協會12/28在魏廷朝故居舉辦「還我母語運動」特展，展出當年運動現場照片與多期《客家風雲》刊物。 （記者黃政嘉攝）

2024/12/28 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕一九八八年十二月廿八日，《客家風雲》雜誌主導「還我母語運動」，近萬名客家人集結台北市遊行，爭取在廣播、電視節目中使用客語，今天適逢卅六週年，桃園市是客家重鎮，魏廷朝人權文教協會、南桃園客青交流協會等，趁週休假日辦客家主題活動，致敬這場客家語言文化平權運動。

魏廷朝人權文教協會今天上午在平鎮褒忠祠，請文史工作者巫秀淇解說，讓學員認識客家義民文化的精髓，再至魏廷朝故居觀賞運動紀錄片《客人主人》，講述還我母語運動的歷史意義，映後有民主攝影師邱萬興與曾任《客家風雲》雜誌主編、客委會主委的楊長鎮對談，回顧當年參與運動的經過，特展則有昔日遊行照片與《客家風雲》刊物。

請繼續往下閱讀...

南桃園客青交流協會「富富·小山岡團隊」今天下午兩點在楊梅區伯公岡公園，舉辦「一二二八還我母語日：伯公岡來做戲，老中青傳承來講客」，以自我編劇「阿婆摎阿興牯」，串聯社區跨世代夥伴，融入水圳、伯公信仰與鐵道文化等，講述在地故事，激發講客氛圍。

明天下午一點半「客感漫遊：文風走讀Ｘ客庄樂饗」，由龍潭導覽協會執行長徐鳳園、客語薪傳師邱雯琳、龍潭區商業發展促進協會理事長蔡濟民帶隊，沿鍾肇政文學生活園區、龍潭國小百年榕樹等地景，重溫客庄文學故事；龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇帶領演奏家於龍潭武德殿、龍潭大池水岸故鄉碑等處，定點演奏《望春風》、《龍潭故鄉》等經典客庄樂曲，四點半再於菱潭街興創基地辦音樂會，自由入席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法