《桃園》桃園跨年晚會 12/30起3階段交管

2024/12/28 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「二○二五桃園跨年晚會」將於十二月卅一日晚間七點，在高鐵桃園站前廣場的領航南路側登場，周邊路段將實施三階段交通管制，市府呼籲民眾多利用大眾運輸系統或市府開行的兩條免費接駁專車，避免塞車或無處停車而掃興。

兩條免費接駁專車分別是桃園火車站往返高鐵桃園站、中壢火車站桃園客運公車總站往返桃園機場捷運A22老街溪站，班距十到廿分鐘；明年元旦凌晨一點，加開大溪、龍潭線免費接駁車，從高鐵桃園站出發，沿途停靠五○九六、五○五三公車路線站位，市區二○八公車也有加開班次；台鐵區間車班次會增加、機捷則從十二月卅一日起提供四十一小時不休班服務。

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市警局交通警察大隊長李維振昨說，會場周邊交管第一階段從十二月卅日下午一點起，管制站前東路一段左側為美食市集區；第二階段十二月卅一日下午五點起，規劃領航南路三段北側慢車道等路段為行人徒步區，站前西路一段右側須憑證進出，領航南路三段則為調撥管制區；第三階段從十二月卅一日深夜十一點五十分起的廿五分鐘，範圍包括青心路左側等路段的煙火施放管制區、青商路北側的警備車輛停放區等。

民眾若自行前往會場，機車可在青山路與站前東路現有停車場空間、領航南路北側路段停放，汽車則應停放在青埔足球場停車場、領航南路南側路段等。

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