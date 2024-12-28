《桃園》寶可夢卡比獸 現身台灣燈會青塘園

台灣燈會「活力發光站」結合棒球與海洋的特色。（記者謝武雄攝）

2024/12/28 05:30

「光臨千塘國」布置10米高卡比獸、6米高皮卡丘

〔記者謝武雄／桃園報導〕「二○二五台灣燈會」明年二月十二至廿三日舉行，以「光聚千塘串桃園」為主題，桃園市政府昨天發布首支形象影片，燈會現場設計展出各式寶可夢卡牌，其中有十公尺高的卡比獸、六公尺高的皮卡丘，預料會讓小朋友驚訝連連。

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兩大燈會展區展出逾300件作品

市長張善政表示，這支台灣燈會形象影片由氣質優雅清新的演員連俞涵擔任女主角，融合燈會奇幻氛圍，帶領民眾穿梭桃園自然地景、埤塘意象、特色場館與熱門景點，一窺多元城市魅力；此外，台灣燈會和寶可夢合作，在「光臨千塘國」燈區擺放卡比獸、皮卡丘氣模，還有最受小朋友歡迎的各式卡牌、各樣寶可夢互動遊戲。

市府觀光旅遊局長周柏吟說，台灣燈會規劃兩大展區，展出超過三百件以上作品，桃園機場捷運A18高鐵桃園站前廣場「主燈展演場」，以抽象概念結合創新科技，呈現變化萬千的視覺效果。

A19站「光的遊戲場」設5大燈區

A19桃園體育園區站附近「光的遊戲場」以親子與遊戲為主題，包含周邊的「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」、「福光滿意讚」五大燈區，讓大小朋友都能樂在其中。

周說，「活力發光站」將桃園人最熱愛的棒球運動與海洋特色相結合；「青春光劇場」以馬戲團靈感出發，彷彿蒞臨馬戲世界一般，將孩童的幻想昇華，處處充滿驚喜與歡樂；坐落青塘園的「光臨千塘國」，是台灣燈會唯一結合廣闊水域與特殊地貌的地方燈區，設置桃園在地原創野獸與國際知名IP寶可夢巨獸。

「城市聚光燈」打造移動城堡，透過音樂、燈光演繹河洛、客家、原住民、新住民與眷村等族群文化，呈現桃園多元薈萃族群特性；「福光滿意讚」是宗教祈福燈區，詳情可瀏覽台灣燈會官網 （https://2025taiwanlanternfestival.org/）。

台灣燈會與寶可夢合作，在青塘園水域設置高十公尺的卡比獸。（桃園市府提供）

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