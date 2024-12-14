（桃園）深耕客語傳承 羅金珠獲卓越貢獻獎

桃園市客家卓越貢獻人員，語言文化類由客語薪傳師羅金珠獲得殊榮。（客家事務局提供）

2024/12/14 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府為鼓勵各界投入客家事務傳承推廣工作，舉辦「客家卓越貢獻人員」選拔，資深客語薪傳師羅金珠長年在社區、學校及公部門，深耕客語傳承，也協助編纂校訂客語書籍等，付出廣受肯定，市府客家事務局今年評選出爐，她是唯一獲語言文化類客家卓越貢獻人員殊榮的人士。

到社區、學校教學推廣 指導競賽

客家局長范姜泰基表示，羅金珠主要貢獻包括發表、協助轉譯及協助校訂客家書籍，如以台灣客語海陸腔編成《安徒生童話全集》、《新屋庄客家情》等書籍；長年指導學生參與客語競賽、協助公部門辦理客語研習且任競賽評審委員；擔任學校及社區客語講師、開設客語課程、擔任客家委員會及客家局推動客語的委員；客語教學優異，二○二一年獲選桃園市客語績優薪傳師。

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協助編纂客語書籍 在地導覽解說

羅金珠是楊梅區富岡地區婦女，講海陸腔，二○○八年取得薪傳師資格，二○一一年起投入客語教學，對象涵蓋老少，從國小孩童到青壯大眾、年長者，近四年也在富岡創生基地「富富．小山岡」提供導覽解說服務。

資深薪傳師 熱情引領學習客家文化

「走語言這條路其實不輕鬆。」羅金珠有感而發地說，除了參加客語認證、比賽，也得認識客家文化，網路手機世代的想法新穎，尤其對小學生教學時必須多耐心溝通，語言涉及的文化層面，對孩子較有距離感，重點是學習願意，當孩子想學，她更有熱情教，孩子學習有成就感，她就感到開心。

客家局選拔產業類、公共推廣類、語言文化類客家卓越貢獻人員，今年產業類無人投件，公共推廣類審查結果從缺，語言文化類僅羅金珠得獎，將於十八日到市府受獎。

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